窮人無資格病？︱山東診所「放棄低端患者」海報捱批   當局：嚴重背離醫者仁心

即時中國
更新時間：12:39 2026-01-13 HKT
發佈時間：12:39 2026-01-13 HKT

俗語有云「醫者父母心」，內地有診所竟將經濟能力有限的病人標籤為「低端患者」，甚至明言要「放棄」這人群。

內地上遊新聞報道，網上流傳的公告題為「收費高低與醫德無關 要放棄低端患者」。內容稱，「低端患者，花1塊錢，要10塊錢的藥，100塊的效果，還得要1000塊的服務！轉頭挑三揀四，耍賴訛錢，你不滿足他，就拿醫德綁架你。」「優質患者完全不一樣！只要你有真本事，能解決他的問題，人家從不討價還價，價格合理貴點，心甘情願買單！」

涉事診出貼出的通告遭狠批。上游新聞
涉事診出貼出的通告遭狠批。上游新聞

診所負責人：愛心泛濫是不行

綜合傳媒報道，涉事醫療機構負責人王某學證實網傳的海報，自稱是從網上看到相關內容後覺得有道理便予以照搬，目的是「為了保護自己」。王某學表示，有些病人就診時不配合治療還抱怨費用高，甚至故意刁難。他承認，公告內容可能令部分病人感到不適，但強調診所日常運營需要成本，並稱「開診所，不能想著救所有人，愛心泛濫是不行的」。

沂南縣衞生健康局周二（13日）職員回應，該局已就此事對相關負責人進行約談，隨後該縣政府發出相關通告。

當局：責令整改

縣衛生健康局表示，涉事單位為沂南永學中醫診所，公告下款的「沂南腎臟病研究所」系該診所注冊名稱，屬於私人診療機構。機構負責人王某學，因對部分就診者支付較低費用卻要求過高服務有所不滿，便從網上下載相關內容並在診所內張貼。

通告認為，該言論嚴重背離醫者仁心的職業操守和醫療機構醫德醫風的根本要求。當局已對王某學進行約談批評，責令該診所立即整改。目前，涉事公告已被撤除。

