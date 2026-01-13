貴州省博物館老館失29件文物 職員：或因老館搬新館搬遷有關

貴州省博物館老館29件套文物丟失或被盜，工作人員：老館向新館搬遷有丟失過文物

每件文物彌足珍貴，早前明朝《江南春圖》拍賣風波備受關注。內地大象新聞報道，中國被盜（丟失）文物信息發布平台數據，2025年，中國共發布52件套被盜或丟失文物信息。涉事的52件套文物中，貴州省博物館有2件，貴州省博物館（老館）竟達29件套。

資料顯示，貴州省博物館（老館）被盜文物1件，其餘28件套均為丟失文物。平台信息顯示，2000年前被盜或丟失的文物有17件套，2000年後丟失的有12件套。多數丟失文物是當地特色的苗族文物。



貴州省博物館辦公室工作人員表示，在老館向新館搬遷過程中，的確有丟失過文物。另有專家告訴記者，以前老館往新館搬遷，確實存在文物流失或被盜的可能性，這與當時的博物館體系管理有關。

在29件套文物中，丟失日期最早的要追溯到1986年。丟失文物是一個有苗族彩繪漁獵圖案的酒角。

另外，一座收藏在貴州省博物館（老館）的清代彌勒銅像，於2012年丟失。佛像高16厘米。同年，貴州省博物館（老館）的另外一尊清代釋迦佛銅座像也不翼而飛。這尊銅座像高9.2厘米，保存狀況基本完整。

除了佛像，幾個收藏在貴州省博物館（老館）的銅印也下落不明，它們多數來自漢代。