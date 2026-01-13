陳志被捕｜太子集團旗下5大型地產項目 遭柬埔寨下令暫停銷售

在太子集團創始人陳志被遣送回中國後，柬埔寨房地産和抵押貸款業務監管局昨日（12日）下令太子集團旗下的5個大型公寓及住宅區開發項目暫停銷售活動。

有「電詐之王」之稱的太子集團創始人陳志，上周三由柬埔寨遣返北京，柬埔寨國家銀行早前已经宣布，正式接管太子銀行所有業務及資產，並進行清算。

《柬中時報》引述柬埔寨官方發布的通告指出，被暫停銷售的項目包括太子幸福廣場（Prince Happiness Plaza）、太子金海灣公寓（Prince Golden Bay），太子寰宇中心（Prince Huan Yu）、太子陽光壹號公園住宅區（Borey Prince One Tropica）和Samraong Village公園住宅區項目。相關項目不得再進行任何新的房屋或公寓單位銷售。

通告明確指出，上述項目在暫停期間，不得簽署新的房屋或公寓單位買賣合同，亦不得進行任何形式的預售活動。



另據該報報道，柬埔寨將於近期內展開大規模電詐大掃蕩行動，重拳打擊各類網絡賭博和電詐犯罪，堅決維護社會治安秩序與國家形象。