中美低軌衛星大戰？中國一次申請20萬顆 超趕SpaceX

即時中國
更新時間：19:00 2026-01-12 HKT
發佈時間：19:00 2026-01-12 HKT

隨着全球太空資源競逐日趨白熱化，中國近期大動作向國際電信聯盟（ITU）密集申請多項低軌衛星星座計畫，總規模超過20萬顆。其中逾19萬顆是由甫於2025年底成立的「無線電創新院」提出，顯示這波布局已不僅止於商業競爭，而是進一步上升為國家層級的太空與頻譜主權戰略。

與此同時，美方在低軌衛星領域亦持續擴張。特斯拉（Tesla）CEO馬斯克旗下的太空公司SpaceX再獲重大進展，美國聯邦傳播委員會（FCC）9日批准其下一代星鏈計畫，授權在現有約8,000顆衛星基礎上，再部署7,500顆第二代星鏈衛星。

美國聯邦傳播委員會（FCC）9日批准其下一代星鏈計畫，授權在現有約8,000顆衛星基礎上，再部署7,500顆第二代星鏈衛星。 SpaceX
美國聯邦傳播委員會（FCC）9日批准其下一代星鏈計畫，授權在現有約8,000顆衛星基礎上，再部署7,500顆第二代星鏈衛星。 SpaceX

據《工商時報》12日引述內媒報道指，依ITU官網資訊，中國於2025年12月最後一周一次過提交多宗衛星星座申請案，申請主體涵蓋中國星網、上海垣信、中國移動、中國電信、無線電創新院、國電高科、航太馭星及銀河航太等多家企業與機構，規模之大引發國際關注。

其中，無線電創新院提出的CTC-1與CTC-2兩大星座計畫尤為醒目，單一星座衛星數量各達96,714顆，堪稱全球迄今規模最大的星座申請案之一。該院2025年12月30日才在雄安新區完成註冊成立，背景與定位格外引人注目。

外界也注意到，該院選址國家級雄安新區，象徵中國官方已將頻譜資源開發與太空頻率主權管理，正式納入更高層次的國家戰略布局，意涵不僅止於產業發展。

根據ITU統計，理論上低地球軌道最多可容納約6萬顆衛星，但目前在軌衛星已達10,824顆，整體使用率約18％，且關鍵頻段早已高度擁擠，迫使各國加速卡位近地軌道與頻譜資源。中郵證券指出，美國目前在軌太空飛行器佔全球比重高達75.94％，中國則約為9.43％，差距仍然明顯。

不過，中國大陸已啟動GW星座、千帆星座與鴻鵠-3星座等多項國家級計畫，目標在未來十年內部署超過1萬顆衛星。

內媒《科技日報》引述業內人士指，今次大規模申報有望激活衛星製造、發射及運營全產業鏈，推動中國航天產業實現規模化提升與核心能力突破。不過，今次中國相關單位申報的衛星網絡資料，屬於履行ITU相關程序的例行操作，應予以理性看待。

