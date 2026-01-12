百萬粉絲「易服網紅」陷性病風波 直播現HIV藥 住院記錄患梅毒？

抖音網紅「起床了小澈」（以下簡稱小澈，真名李俊宏）以獨特的男扮女裝形象和幽默的直播風格爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日卻被發現直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，他雖然否認相關質疑，並公開檢驗報告，但又被質疑是P圖。此外，網上還流傳一份與其真名一致的住院記錄，診斷類型為「梅毒」。針對網上流出的診療記錄是真是假、是如何流出的，東莞市衛生健康局稱將會進行調查核實。

曬體檢報告 被質疑P圖

小澈在10日的直播中，意外被發現桌上擺著治療愛滋的藥物盒，立刻引發議論。對於傳聞，他11日透過微博回應：「你們這些人真的不要太過分了，造謠完全無下限，我根本不知道那是什麽東西，有必要這樣嗎？」，部分粉絲也指出藥物可能非本人所有，甚至可能有人刻意放置或陷害。

相關新聞：「中國特朗普」｜重慶網紅抵達洛杉磯 Trump式英語與粉絲互動︱有片

相關新聞：富貴生活淪流落柬埔寨街頭 福建女網友認曾是電騙高層女友

隨後網上又流傳一份就診紀錄，當中患者名字與小澈相同，顯示在2024年9月確診梅毒。網友指出，醫院修改查詢系統需手機驗證碼，而綁定手機號疑似為小澈本人。據悉，衛健局已介入調查其住院記錄外洩事件，以釐清資料真偽與流出原因。涉事的醫院也發聲明，表示會進行查證。

為了平息風波，小澈隨後曬出電子版體檢報告，顯示HIV、梅毒等指標均為陰性，他也承諾「晚點會更新紙本報告」。不過，仍有網友指出報告存在疑點，包括明顯P圖痕跡、數字對不上或有色塊等問題。部分人呼籲小澈主動公開醫院體檢報告，以保障公眾知情權；也有聲音強調健康狀態屬個人隱私，提醒愛滋病僅透過血液、性行為及母嬰傳播，日常接觸無感染風險，應以科學醫療資訊為主。

小澈是男兒身，2023年起轉型為全職主播，常以濃妝、女裝形象示人，自稱帥T，早期以「敏感」內容博取流量，後改走「寵粉」人設，如自費舉辦粉絲見面會、勸學生專注學業等累積好形象，但也存在爭議性言論，例如讓「女粉絲找70歲富豪談戀愛來資助他打比賽」，以及各種低俗厭女字眼。