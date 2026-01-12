珍惜生命｜江蘇12歲小學生服藥自殺 遺書稱學英語單詞好累

「小學生家中自殺留下遺書」引發關注，成微博熱搜。據內媒12日報道，事發在2024年，12歲小學女生許諾（化名）在家中服藥自殺，遺書稱寫不會英語單詞，一審判決駁回了許諾媽媽的索賠及取消和解協調等所有訴訟請求，如今媽媽再次狀告學校和老師，要給孩子討個「說法」，二審近日即將開始。

遺書指被嘲笑胖

許諾媽媽馬女士（化名）一直認為，女兒是個很活潑開朗的孩子，出事之前，一點徵兆也沒有，家裡牆上還貼著「優秀少先隊員」獎狀。

小學生自殺後在房間留下的「遺書」。

那天女兒因為腸胃炎請假在家，馬女士在外地留院治病，當時外婆在家看著她。晚飯女兒吃了一大碗飯，然後就開始在二樓寫作業。沒一會兒，外婆聽到樓上有聲音，趕緊上樓查看，結果，發現孩子面色青紫。原來她吞下外婆的心臟病藥，藥效很快連搶救的機會都沒有。事後，空藥瓶和一封「遺書」在房間中被找到。

自殺女生平日開朗，沒有跡象會輕生。

那張紙上字跡稚嫩卻沉重：「我好累，我不想醒過來了。我想死，媽媽對不起，日復一日的學習，好累好累，一直不會寫的英語單詞。」

「一次作業不寫就要去的辦公室……我受不了，回來還要被你們嘲笑胖，我累了，別救我了。」

雖然不知道，最後壓垮孩子的，到底是哪根稻草，但孩子一定是真的承受不住，馬女士堅持認為，學校和老師都有責任，所以一審被駁回後，又開始準備二審，想要給女兒要個「說法」。

小學生吞下外婆心臟病藥自殺。

老師覺得冤枉

英語老師趙言（化名）回應稱，再也無法坦然面對原來的學生，離開了供職的小學。她內心充滿懊惱與委屈，不知如何才能自證清白。

趙老師說，她沒有單獨叫許諾去過辦公室，每次都是和幾個同學一起，主要是輔導作業或者詢問情況。當時許諾很願意跟她聊天，還表示想好好學英語。所以，面對許諾媽媽的指控，趙老師覺得很冤枉。

許諾媽媽接受內媒採訪時哭訴，要給孩子討個「說法」。

馬女士認為，女兒長期遭受侮辱和體罰，不堪重負而自殺，學校未盡到管理保護職責。本已與校方簽訂《調解協議書》，協議是在公安和調解員見證下簽署，學校基於「人道主義」給付2萬元人民幣慰問金，家屬同意不再追究，但馬女士稱，當時極度悲痛，喪失了判斷能力。馬女士提出訴訟要求賠償並撤銷此前簽署的調解協議。2025年10月30日，當地縣法院一審判決：駁回馬女士的全部訴訟請求。法院認為，孩子自殺的「時間、空間均與學校、老師的教學管理行為之間無直接關聯，學校對孩子在家服藥自殺的行為和後果亦難以預見和防範」。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

