AI生成照奪攝影比賽第一名？ 主辦方急撤：不符合原創性

華住高端酒店品牌日前舉辦的一場攝影大賽，獲得第一名的作品，卻遭網友踢爆是「AI生成照」，引發譁然，事件曝光後，主辦單位緊急將這幅作品撤下，並將第二名「扶正」為第一名，但對評審過程不願回應。

網友踢爆多處異常

據封面新聞報道，這項名為「藝術MaxX·城市記憶攝影大賽」此前獲第一名的作品名為《騎樓舊光》，作品序號為42，有網友在社交平台爆料，這幅作品疑似為AI生成圖片，報道指，網友拉大曝光仔細檢視照片細節可發現，照片左側店鋪招牌出現重複的涼茶店名稱，右側店鋪牌匾則存在語序不通、字體錯亂等情況，而且老人提鳥籠的手指跟手掌連不起來，頗為異常。

報道指，該攝影比賽原定公示期間為6日至10日，但目前相關公示文件已被刪除。主辦單位更新獲獎名單，原先公示為第二名的作品，已被調整為綜合獎項第一名，《騎樓舊光》則被悄悄撤下。

至於為何更新名次，主辦方並未正面說明，僅表示，「經過內部多方核查，作品不符合原創性規則，經和投稿人溝通後取消了成績。最終結果以公示為準。」，但對於作品是否為AI生成、為何能通過評選程序等具體問題，都沒有正面回應。