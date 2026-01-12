Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

女演員閆學晶為離地「呻窮」道歉 遭品牌終止代言

即時中國
更新時間：09:40 2026-01-12 HKT
發佈時間：09:40 2026-01-12 HKT

近日，內地女演員閆學晶在直播中透露兒子拍一部戲「就掙幾十萬塊錢」，需要負擔家庭年開支百八十萬，否則家庭無法運轉。相關內容被部分網友解讀為「哭窮」、「脫離大眾」，引發廣泛討論，不少網友揚言「要抵制閆學晶代言產品」。閆學晶11日晚就此發長文致歉。

相關新聞：女演員閆學晶離地「呻窮」遭網民抵制 曾指兒子拍戲僅幾十萬收入

閆學晶11日晚在朋友圈發文致歉，表示認真審視自己，這根本不是一句「沒說對」或者「沒把握好」那麼簡單，而是思想出了嚴重偏差。她又指自己忘了本，見了更大的世面，卻不知不覺把這當成了一種「優越感」，忘了自己從小在普通家庭長大，是父老鄉親和生活的煙火氣餵大的過去。

她又承諾會讓自己真正「沉下來」，重新把心擦乾淨，找回對勞動、對生活、對百姓最原本的尊重和感情，樹立正確價值觀、世界觀和人生觀，樹立優良家風，多做對社會有益的事情。

受事件影響，1月10日，閆學晶的抖音、快手等平台賬號被禁止關注。1月11日，遼寧帝華味精食品有限公司發布聲明，終止與閆學晶在「佐香園」品牌及相關產品上的代言合作。

此外，閆學晶在此前直播中自曝「『新疆班』分低，我兒子報了」，相關言論讓其兒子林傲霏中央戲劇學院「新疆班」入學資格合規性受到質疑。1月11日晚，中央戲劇學院對此發布聲明回應：「林某霏，男，漢族，2012年北京市高中應屆畢業，以戶籍地北京生源身份報考我院，先後參加我院本科招生專業考試和普通高等學校招生全國統一考試，被錄取至我院表演系2012級戲劇影視表演普通本科班。2012年我院未招收新疆班，網傳信息不屬實。」

公開資料顯示，閆學晶出生於1972年，代表作品有《劉老根》、《都市外鄉人》、《俺娘田小草》等。林傲霏出生於1993年，畢業於中央戲劇學院，曾出演《娘親舅大》、《熱血尖兵》等影視作品。

