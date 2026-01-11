Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天津小吃「狗不理」英文定名「GO BELIEVE」 網民大讚：信達雅

即時中國
更新時間：20:45 2026-01-11 HKT
發佈時間：20:45 2026-01-11 HKT

近日有網友發帖稱，在商場店舗指示牌上看到「狗不理」包子的英文名竟是「Go Believe」（相信的意思），恰好與「狗不理」發音相似。天津狗不理包子人員證實，該英文商標多年前已註冊，既迎合市場喜好，也便於向外國客人介紹。

網友讚：頗為信達雅　　

社交平台評論區中，有網友表示從未聽說過這一譯名，也有網友認為達到「信、達、雅」的翻譯標準。還有網友分析，若使用拼音或按字面直譯為「Dog Ignore」似乎不合適，「還是叫GO BELIEVE好聽」。

狗不理包子始創於1858年，創始人乳名為「狗子」。他14歲到天津學藝，做出的包子口感柔軟，生意興隆，但由於他經常忙得無暇應酬，久而久之有了「狗子賣包子不理人」的說法，得名「狗不理」。狗不理目前已是天津著名小吃，也是國家級非物質文化遺產。

