絕世好老闆︱員工尾牙獲贈黃金 另派數十萬元現金︱有片

近日，河南許昌一位年僅21歲的金店老闆在尾牙（尾禡）活動上推出的一系列福利舉措，在網上引發了廣泛關注與熱議。

員工生一胎獎1萬 二胎獎2萬

據河南廣播電視台「民生頻道」，這位年輕的老闆是潮汕人，因十分崇拜河南本土企業「胖東來」的經營理念，便選擇來到許昌開啟創業之路，目前已在當地擁有七八家分店。在此次年會上，他為員工準備的福利可謂誠意滿滿。首先，在全員獎勵方面，他為每位員工都贈送了1克親筆簽名的金鈔，按照市場價估算，每克金鈔約值500元（人民幣，下同）。自開業至今，他累計發放的黃金已達八九十克。除了黃金福利，他還額外拿出數十萬元現金，在現場玩起撈現金活動，令一眾員工不亦樂乎。

值得一提的是，針對店內的兩名懷孕員工，他不僅為她們每人發放了1萬元現金紅包，還鄭重承諾「生一胎獎1萬、二胎獎2萬」，還承諾孕期員工的工資照發，而且崗位將永久保留。事緣，一名女員工懷孕後，不敢告訴老闆，怕自己丟掉工作，結果事情傳到老闆耳朵裡，這位21歲的年輕老闆不僅沒生氣，還作出了以上舉措，讓懷孕的女員工倍感安心。

據了解，該金店的員工大多是「寶媽」（已生育子女的母親）為主。老闆在談及如此慷慨的原因時坦言，這些寶媽們既要照顧家庭又要努力工作，付出了太多。他強調「錢是賺不完的，多分一點給員工很有意義」，而這一理念正是源於父親的教誨。這位年輕老闆的暖心之舉，不僅讓員工感受到了關懷與尊重，也為眾多企業樹立了良好的榜樣。