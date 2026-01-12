Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

絕世好老闆︱員工尾牙獲贈黃金 另派數十萬元現金︱有片

即時中國
更新時間：07:00 2026-01-12 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-12 HKT

近日，河南許昌一位年僅21歲的金店老闆在尾牙（尾禡）活動上推出的一系列福利舉措，在網上引發了廣泛關注與熱議。

員工生一胎獎1萬 二胎獎2萬

據河南廣播電視台「民生頻道」，這位年輕的老闆是潮汕人，因十分崇拜河南本土企業「胖東來」的經營理念，便選擇來到許昌開啟創業之路，目前已在當地擁有七八家分店。在此次年會上，他為員工準備的福利可謂誠意滿滿。首先，在全員獎勵方面，他為每位員工都贈送了1克親筆簽名的金鈔，按照市場價估算，每克金鈔約值500元（人民幣，下同）。自開業至今，他累計發放的黃金已達八九十克。除了黃金福利，他還額外拿出數十萬元現金，在現場玩起撈現金活動，令一眾員工不亦樂乎。

相關新聞：絕世好老闆︱員工獲贈千呎單位 收大禮後要做一件事……

相關新聞：絕世好老闆｜「愛馬仕」第5代傳人擬改遺囑  留億萬家財給園丁

值得一提的是，針對店內的兩名懷孕員工，他不僅為她們每人發放了1萬元現金紅包，還鄭重承諾「生一胎獎1萬、二胎獎2萬」，還承諾孕期員工的工資照發，而且崗位將永久保留。事緣，一名女員工懷孕後，不敢告訴老闆，怕自己丟掉工作，結果事情傳到老闆耳朵裡，這位21歲的年輕老闆不僅沒生氣，還作出了以上舉措，讓懷孕的女員工倍感安心。

據了解，該金店的員工大多是「寶媽」（已生育子女的母親）為主。老闆在談及如此慷慨的原因時坦言，這些寶媽們既要照顧家庭又要努力工作，付出了太多。他強調「錢是賺不完的，多分一點給員工很有意義」，而這一理念正是源於父親的教誨。這位年輕老闆的暖心之舉，不僅讓員工感受到了關懷與尊重，也為眾多企業樹立了良好的榜樣。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
17小時前
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
影視圈
14小時前
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
影視圈
7小時前
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
影視圈
13小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
影視圈
18小時前
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
影視圈
13小時前
央視發布《沒聽錯！「南天門計劃」正照進現實》的文章。
「南天門計劃」要來了？ 十萬噸級空天母艦+88架空天戰機
即時中國
15小時前
滙豐降定存息率後 仍有銀行逆市加息 身份證或生日含一數字有優惠
滙豐降定存息率後 仍有銀行逆市加息 身份證或生日含一數字有優惠
投資理財
19小時前