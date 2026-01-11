河南13歲生宿舍猝死 家長指屍現神秘針孔口流血水

河南有13歲高中生在宿舍猝死，校方被指試圖在死者父母趕抵前，急急把屍體運走，遭攔車阻止。死者家人指，學生遺體口角有血水流出，胸口有神秘針孔，質疑死因。官方調查組11日指，死者因心源性疾病死亡，針孔是法醫檢查時造成，事件不涉刑事。

網上流傳影片，指1月8日6時許，河南駐馬店新蔡縣今是清華園學校七年級學生朱某，在宿舍內被發現死亡。

法醫：死於心源性疾病

朱某父母指控校方，在他們趕到學校前，便試圖將兒子的遺體運走，質疑當中有隱情。朱氏夫婦又披露，孩子嘴角出血，心臟部位有很明顯的釘子大小的洞。相關影片在網上一度熱傳，但隨即被下架。

死者家長一度攔阻校方急急把學生遺體運走。

死者家長一度攔阻校方急急把學生遺體運走。

事件曝光後，新蔡縣教育局在9日發通報，指警方初步調查已排除刑事可能。

11日，早上，調查組發通報，指經走訪朱某的同學、老師、親友及其他接觸人員，同時按照有關程序規定，對死亡原因進行了檢驗鑑定，調查了朱某生前的學習生活情況，並將結果告知了朱某親屬。

經調查，朱某在校期間未與他人發生過衝突，死亡前一天未發現異常情況。經檢查，朱某全身無外傷，排除生前受到外力傷害；毒化檢驗後，排除中毒死亡。經檢驗會診，朱某是心源性疾病導致死亡。左胸部針孔是法醫抽取毒化檢驗所需血液時形成。嘴角紅色液體是法醫翻動死者時體液流出。