江蘇南通越野賽汽車失控撞傷14人 2人重傷車手被拘
更新時間：19:39 2026-01-10 HKT
發佈時間：19:39 2026-01-10 HKT
在江蘇舉行的「2026中國南通汽車場地越野賽」發生事故，一架車輛失控，導致14人受傷，其中2人傷勢較重。車手陸某（男，52歲）已被警方控制。
比賽定於周六及周日，在在南通市通州區金沙街道進鮮港農業科技發展公司內部場地舉行，分公開組、量產組及新秀組。
現場共有89名車手及38名同行人員，68名安保、檢錄、救援等主辦方工作人員。上午10時許，52歲車手陸某駕車失控，導致現場14名人員受傷，傷者全部及時送醫救治，其中2人傷勢較重，目前生命體徵平穩。事故正在進一步調查處理中，相關人員已被警方控制。
