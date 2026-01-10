日媒：中國國企通知日企 停止新簽稀土合同
更新時間：17:50 2026-01-10 HKT
發佈時間：17:50 2026-01-10 HKT
發佈時間：17:50 2026-01-10 HKT
日媒共同社10日引述採訪相關人士消息，銷售稀土的中國國有企業已通知一部分日本企業不再簽訂新的合同。據稱，中方還在考慮終止現有合同。中國政府本月宣布加強有助於提升日本軍事實力的兩用物項對日出口管制。這是首次確認有日本企業購買稀土被拒。
相關新聞：中日交惡｜中國加強管制稀土等品項銷日 日本抗議並要求撤回
中國政府周二宣布，加強軍民兩用物項對日本出口管制，作為對日本首相高市早苗去年11月在國會上稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」的反制措施。中國商務部曾表示，對日本出口管制的對象僅限軍事用途，涉及民事用途的不會因此受到影響，但稀土很難明確區分是軍用還是民用。
最Hit
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
2026-01-09 13:18 HKT
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
2026-01-09 13:08 HKT
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
2026-01-09 13:18 HKT