日媒：中國國企通知日企 停止新簽稀土合同

即時中國
更新時間：17:50 2026-01-10 HKT
發佈時間：17:50 2026-01-10 HKT

日媒共同社10日引述採訪相關人士消息，銷售稀土的中國國有企業已通知一部分日本企業不再簽訂新的合同。據稱，中方還在考慮終止現有合同。中國政府本月宣布加強有助於提升日本軍事實力的兩用物項對日出口管制。這是首次確認有日本企業購買稀土被拒。

相關新聞：中日交惡｜中國加強管制稀土等品項銷日　日本抗議並要求撤回

中國政府周二宣布，加強軍民兩用物項對日本出口管制，作為對日本首相高市早苗去年11月在國會上稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」的反制措施。中國商務部曾表示，對日本出口管制的對象僅限軍事用途，涉及民事用途的不會因此受到影響，但稀土很難明確區分是軍用還是民用。

 

 

