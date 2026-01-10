Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新疆阿泰勒︱女子踩赤膊男上「放狗式」滑雪 網民：這男徹底廢掉……

即時中國
更新時間：13:40 2026-01-10 HKT
發佈時間：13:40 2026-01-10 HKT

內地網絡近日流傳一段一名女子在新疆阿勒泰一滑雪場，像遛狗般踩著一名上半身裸露的男子滑雪。該影片曝光後，引發網友熱議。滑雪場工作人員也表示，這些行為可能屬於個人癖好，場方無法干預。

《搜狐千里眼》報道，周一（5日）新疆阿勒泰滑雪場內，一名男子上半身裸露，趴在雪橇上，脖子被繩索拴住，一名女子將其拉著，以溜狗的方式滑行，整個過程被拍下並在網路上流傳。

將軍山國際滑雪度假區工作人員隨後回應，疑有雪友私下拍攝，並非場內統一制服的教練授課。他們無法限制部分雪友拍攝影片的行為，畢竟有人可能有特殊興趣或個人癖好。滑雪場表示，將加強巡邏管控，對違規行為情節嚴重者將拉黑處理。

網民意見：
白羊的情緒 ：為了流量
Hello-LLY- ：惡心
橋：這男的徹底廢掉了，唉，……
血色浪漫TT：流量時代的跪族。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
影視圈
18小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
影視圈
15小時前
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
2026-01-09 13:08 HKT
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
即時中國
19小時前
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
飲食
2026-01-09 13:18 HKT
前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角 指口篤鼻狂罵：你同我出去！ 賣樓投資拍戲壓力爆煲？
前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角  指口篤鼻狂罵：你同我出去！  賣樓投資拍戲壓力爆煲？
影視圈
5小時前
45歲女星不敵大腸癌病逝 抗癌4年兩次動刀 電療後仍為女兒贏歌唱比賽令人動容
45歲女星不敵大腸癌病逝 抗癌4年兩次動刀 電療後仍為女兒贏歌唱比賽令人動容
影視圈
17小時前
江華回應冇份拍《尋秦記》電影版：唔可惜 自爆本獲安排於片尾出場 評論彩蛋「冇特別」
江華回應冇份拍《尋秦記》電影版：唔可惜 自爆本獲安排於片尾出場 評論彩蛋「冇特別」
影視圈
20小時前
公司$800萬抽獎人人有份 花半日參加獎品原來係咁樣 打工仔嬲嬲：呢啲算唔算詐騙？｜Juicy叮
公司$800萬抽獎人人有份 花半日參加獎品原來係咁樣 打工仔嬲嬲：呢啲算唔算詐騙？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前