新疆阿泰勒︱女子踩赤膊男上「放狗式」滑雪 網民：這男徹底廢掉……

內地網絡近日流傳一段一名女子在新疆阿勒泰一滑雪場，像遛狗般踩著一名上半身裸露的男子滑雪。該影片曝光後，引發網友熱議。滑雪場工作人員也表示，這些行為可能屬於個人癖好，場方無法干預。



《搜狐千里眼》報道，周一（5日）新疆阿勒泰滑雪場內，一名男子上半身裸露，趴在雪橇上，脖子被繩索拴住，一名女子將其拉著，以溜狗的方式滑行，整個過程被拍下並在網路上流傳。

將軍山國際滑雪度假區工作人員隨後回應，疑有雪友私下拍攝，並非場內統一制服的教練授課。他們無法限制部分雪友拍攝影片的行為，畢竟有人可能有特殊興趣或個人癖好。滑雪場表示，將加強巡邏管控，對違規行為情節嚴重者將拉黑處理。



網民意見：

白羊的情緒 ：為了流量

Hello-LLY- ：惡心

橋：這男的徹底廢掉了，唉，……

血色浪漫TT：流量時代的跪族。