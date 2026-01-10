深圳男暗放監聽器老婆鞋內 驚傳「親密聲音」捅死情夫囚終身

深圳一名男子懷疑自己妻子和別人有不正當關係後，男子陸某在妻子黃某的鞋裡放置帶有監聽功能的定位器。在聽到黃某與他人親密的聲音後，陸某決定「教訓」與妻子存有不正當關係的男子莊某。找到妻子後，陸某看到妻子正和莊某牽手散步，遂捅了莊某兩刀，致其不治身亡。

被判囚終生

紅星新聞1月9日報道，案情指，2024年6月16日中午，陸某通過其放置在黃某鞋內的定位器得知黃某跟莊某在一起，便將提前準備的剔骨刀放到其電動車後尾箱內。

陸某使用殺傷力大的剔骨刀連續捅刺被害人背部、胸部兩刀，傷害被害人的故意明顯。 istock

當日下午6時許，陸某騎電動車，並根據定位來到深圳市寶安區某路段附近，看到黃某和莊某正手牽手在散步。陸某遂從電動車的後尾箱裡拿出剔骨刀，衝上去對著被害人莊某後背捅了一刀，將刀抽出後，正好莊某轉過身來，陸某又往莊某身上捅了一刀，莊某倒地，陸某打電話報警，留在現場等候處理。

後經鑒定，死者莊某系銳器作用於胸腹部，致左肺、胸主動脈、胃、右腎、橫結腸破裂，大出血死亡。

陸某不服提出上訴，結果二審被駁回，維持原判的無期徒刑。 iStock

案發後，一審法院以故意傷害罪判處陸某無期徒刑，陸某不服提出上訴，結果二審被駁回，維持原判。