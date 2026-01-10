心血管健康︱醫生建議冬季賴床10分鐘 心臟病發高危時間係……

冬季清晨從溫暖的被窩掙脫，是一場艱難的「意志力拉鋸戰」。鬧鐘雖一遍遍響起，但身體彷彿被「封印」。這背後或許是身體在進行「自我保護」。武漢58歲的高血壓患者王先生，就因冬日清晨鬧鐘一響便猛然坐起，就突感眩暈、眼前發黑。到社區衛生服務中心檢查後，醫生給出的調整建議是冬季醒來先在床上緩10分鐘，做做手腳伸展。

男子鬧鐘一響坐起眼前發黑

這看似「懶散」的習慣，其實藏著心血管清晨自我保護的健康學問。華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院神經內科副主任醫生陳勝財提醒，「冬天賴床10分鐘」更符合人體晝夜節律與心血管系統的運行規律。猛然起身可能導致血管劇烈收縮、血壓驟升，對心臟和腦血管很不友好。

床邊靜坐片刻伸展一下，可讓心血管系統逐步適應坐姿下的供血需求。 unslash

為甚麼冬季想賴床？

睡眠中，人體進入「低耗能狀態」：心率與血壓雙雙降低。到了清晨，特別是冬季，溫度驟降會引發血管收縮，同時身體從休息轉為活躍，血壓極易驟升。此時若猛然起身，血液無法及時供應大腦與心臟，容易導致頭暈、眼前發黑，甚至誘發心腦血管意外。所以，冬季想賴床可能是身體啟動的「保護機制」。

晨起處於「風險窗口期」

早晨6時至10時被稱為心腦血管事件的「魔鬼時刻」。 數據顯示，心梗（心臟病）早晨發病率是夜間的3倍，腦卒中在6:00-12:00也達到高峰。

原因在於，晨間的血液更黏稠，凝血功能活躍。更科學的做法是：醒來後先靜臥或在床上慢慢活動手腳，花10分鐘左右讓身體逐漸適應。這相當於一個安全的「熱身」階段，能幫助心血管系統避開風險的「峰值」，平穩過渡。

慢性病患者（如高血壓、糖尿病患者）尤其需要「緩慢起床」。 unsplash

一類人起床方式得注意

雖然「緩慢起床」是通用原則，但具體方式還需因人而異。

中老年人及慢性病患者（如高血壓、糖尿病患者）：因血管調節功能相對減弱，清晨血壓波動的風險較高，起床時務必要「慢一點，再慢一點」。

作息不規律人群（如常熬夜、倒班或跨時區工作者）：生物鐘易紊亂，在低溫刺激下血管更易收縮痙攣，可以「賴床一會兒」，再緩慢起床。

有前列腺問題的男性：起床後盡快排尿，避免因憋尿刺激迷走神經過度興奮，從而可能引發體位性低血壓甚至暈厥。

有抑鬱傾向者：醒來後，可拉開窗簾，接觸自然光線並作適度活動。避免長時間臥床不動，讓情緒也跟著「沉」下去。

賴床看似「懶散」實藏心血管自保學問。 iStock

如何正確賴床？

牢記「漸進喚醒法」

第一步：醒神靜臥（約2分鐘）

睜眼後保持平躺，進行幾次深長的腹式呼吸。這有助於提升血氧，溫和喚醒大腦與身體。

第二步：被中預熱（約3分鐘）

在被窩裡交替握緊與鬆開拳頭、反覆勾腳尖、繃腳尖，以此促進末梢血液循環，為起身做好準備工作。

第三步：緩慢坐起（約3分鐘）

以側臥的姿勢，用手肘支撐身體，再緩慢坐起。在床邊靜坐片刻，讓心血管系統逐步適應坐姿下的供血需求。

第四步：緩慢站起（約3分鐘）

雙腳落地，感受身體狀態。若無頭暈、眼前發黑等不適，再緩緩站起。