女演員閆學晶離地「呻窮」遭網民抵制 曾指兒子拍戲僅幾十萬收入

即時中國
更新時間：10:00 2026-01-10 HKT
發佈時間：10:00 2026-01-10 HKT

收入多少標準人人不同，但公眾人物若發表「離地」言論，隨時惹來批評。近日，內地女演員閆學晶在直播中透露兒子一家收入，稱「就掙（賺）個幾十萬，無法維持家庭運轉」，相關言論被質疑「哭窮」。不少網友表示「要抵制閆學晶代言產品」。內地極目新聞周六（10日）報道，閆學晶的抖音、快手等平台賬號被禁止關注。 

閆學晶抖音60秒廣告12萬

現年53歲的女演員閆學晶早前於直播中透露，32歲的兒子拍一部戲「就掙幾十萬塊錢」，兒媳婦是音樂劇演員，「掙得更少一些」，兩口子需要負擔家庭年開支百八十萬，否則家庭無法運轉。

相關新聞：央視名嘴白岩松問「如何解決有錢不敢花」 網友：何不食肉糜

閆學晶的抖音及快手賬號已被禁止關注。
閆學晶言論惹來公眾狠批。
閆學晶「哭窮」這論引起網民質疑，「演員閆學晶哭窮引爭議」一度登上微博熱搜榜。

第三方平台數據顯示，閆學晶的抖音賬號名為「演員閆學晶」，近期新增了31.48萬粉絲，總粉絲數為360.7萬，其1到20秒視頻廣告預估報價7.3萬元，21到60秒視頻廣告預估報價9.4萬元，60秒以上視頻廣告預估報價為12萬元。

風波後未作任何回應

「呻窮」風波爆發後，閆學晶的兒子林先生周二曾表示：「從始至終我們也一直沒有回應，網上所有的回應都是不實的，我就不再多說了，謝謝。」

網上一度傳出兩段閆學晶認為網民是「酸黃瓜」的影片，外界誤以為是風波爆出後拍攝，惟影片是被嫁接到此事件上，閆學晶在爭議後沒發過新動態。

