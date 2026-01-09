Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

外賣「內卷」︱國務院指實體經濟遭擠壓展調查 美團淘寶等平台發聲擁護

即時中國
更新時間：20:22 2026-01-09 HKT
發佈時間：20:22 2026-01-09 HKT

去年內地外賣平台爆發價格戰，「0元（人民幣，下同）奶茶」「買一送一」等巨額優惠加劇行業「內卷式」競爭。國家市場監管局9日發公告指外賣平台「拼補貼、拼價格」等問題「擠壓實體經濟」，社會各方面反映強烈，將就此展開調查。

外賣行業巨頭美團發文回應稱，將堅決擁護、全力配合。淘寶閃購也發文稱，歡迎並積極配合此次調查評估工作，將嚴格落實合規主體責任。京東外賣也表示，「堅決支持並歡迎」官方調查，將堅定不移地抵制行業內存在的「內卷式」惡性競爭。

國家市監總局公告指，國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室將對外賣平台服務行業市場競爭狀況，開展調查評估。

外賣平台響應國家「反內卷」的號召。
外賣平台齊發文 美團籲抵制無序競爭 淘寶閃購、餓了麽促良性競爭 京東：堅持反內卷
公告指出，近段時間以來，外賣平台服務行業拼補貼、拼價格、控流量等問題突出，擠壓實體經濟，加劇行業「內卷式」競爭，本次調查將通過現場核實、當面訪談、問卷調查等方式，深入了解外賣平台競爭行爲，廣泛聽取平台內經營者、新就業群體、消費者等各方意見，全面調查市場競爭狀況，組織開展分析論證，傳導監管壓力，提出處置措施。

美團隨即發聲明表示堅決擁護今次調查，承認外賣市場非理性競爭問題突出，將以此次調查為契機，和行業內各平台一起，共同落實市場主體責任，公平參與市場競爭，促進行業創新和健康發展。

淘寶閃購也發文稱，歡迎並將積極配合此次調查評估，將嚴格落實合規主體責任，持續與商戶、生態合作夥伴等各方攜手，提供更多元化、更高品質的服務，共同維護好公平有序的市場環境。

去年初，京東、阿里巴巴等互聯網大廠高調宣布進軍外賣，掀起行業「外賣大戰」，6月末競爭進入白熱化。京東、美團、餓了麼（現「淘寶閃購」）等幾家外賣平台巨頭發起低價競爭挑戰，以消費券補貼等形式吸引顧客。一杯售價30元的奶茶「0元購」成為現實，10元以下成爲新的奶茶均價。有關部門多次對三大外賣平台進行約談後，行業戰火稍息。

