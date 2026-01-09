Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴

即時中國
更新時間：16:25 2026-01-09 HKT
發佈時間：16:25 2026-01-09 HKT

涉嫌建立詐騙王國的柬埔寨太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志落網。中國公安部通報，陳志已由柬埔寨押解回北京。陳志靠各種非法手段累積財富，但外界僅有一些其在福建出身的傳聞，但對其核心親人所知甚少。

自陳志被捕及遭撤去柬埔寨籍後，有人將一名女子在網上炫富的截圖在網絡貼出，即時引起網民熱議。有指，該名女子就是陳子的妻子「EVa」，其原名李X雲，是四川南充人，兩人育有一子一女。EVA長期在社交媒體高調分享奢靡生活和物品，例如家中擺著工匠耗時一年雕刻品、價值500萬元的金絲楠木架子床；送給女兒的禮物是價值700萬元的24K純金斯坦威（Steinway & Sons）鋼琴。

相關新聞：太子集團｜好色陳志購遊艇開淫亂派對細節曝光 助手投其所好專揀溫柔台女

在「穿」的部分，EVa 不僅自己身穿無數名牌，EVa本人更收藏多個頂級名牌手袋，包括百萬等級的喜馬拉雅、愛馬仕與香奈兒等，首飾部分還出現限量款、身價千萬的名錶，而一對子女行頭也毫不遜色，例如女兒全身 Dior 服飾搭配香奈兒手袋款。

相關新聞：太子集團陳志︱逾11億台灣資產遭凍結 被扣法拉利豪車照片曝光

此外，EVa被指為去倫敦吃一頓晚餐，會專程動用私人飛機往返。她家還長期備有6架私人飛機隨時待命，另有一艘價值2億元的私人遊艇，以供家庭度假之用。家裡除了無數天價擺設，就連魚缸裡養的都是鯊魚。她還會在分享中展露名下的海外高端資產，比如位於新加坡烏節路的頂級公寓等。

雖然目前無法確認該IP屬柬埔寨女子真的的身份，但其炫富的程度，有內地自媒體在微博整理其社群動態指出，無論生活規格、消費水準或排場，該女子都已超越一般炫富網紅。不過，有網民發現EVa小紅書和抖音帳號都已被清空。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
影視圈
7小時前
71歲「TVB富貴綠葉」身形再度暴瘦惹人憂 曾自爆與子疏離慘被嫌棄？
71歲「TVB富貴綠葉」身形再度暴瘦惹人憂 曾自爆與子疏離慘被嫌棄？
影視圈
9小時前
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
影視圈
22小時前
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
5小時前
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
2026-01-08 10:00 HKT
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
19小時前
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
飲食
7小時前
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
影視圈
5小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
2026-01-08 14:40 HKT