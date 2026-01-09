陳志炫富︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴

涉嫌建立詐騙王國的柬埔寨太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志落網。中國公安部通報，陳志已由柬埔寨押解回北京。陳志靠各種非法手段累積財富，但外界僅有一些其在福建出身的傳聞，但對其核心親人所知甚少。

自陳志被捕及遭撤去柬埔寨籍後，有人將一名女子在網上炫富的截圖在網絡貼出，即時引起網民熱議。有指，該名女子就是陳子的妻子「EVa」，其原名李X雲，是四川南充人，兩人育有一子一女。EVA長期在社交媒體高調分享奢靡生活和物品，例如家中擺著工匠耗時一年雕刻品、價值500萬元的金絲楠木架子床；送給女兒的禮物是價值700萬元的24K純金斯坦威（Steinway & Sons）鋼琴。

相關新聞：太子集團｜好色陳志購遊艇開淫亂派對細節曝光 助手投其所好專揀溫柔台女

在「穿」的部分，EVa 不僅自己身穿無數名牌，EVa本人更收藏多個頂級名牌手袋，包括百萬等級的喜馬拉雅、愛馬仕與香奈兒等，首飾部分還出現限量款、身價千萬的名錶，而一對子女行頭也毫不遜色，例如女兒全身 Dior 服飾搭配香奈兒手袋款。

相關新聞：太子集團陳志︱逾11億台灣資產遭凍結 被扣法拉利豪車照片曝光

此外，EVa被指為去倫敦吃一頓晚餐，會專程動用私人飛機往返。她家還長期備有6架私人飛機隨時待命，另有一艘價值2億元的私人遊艇，以供家庭度假之用。家裡除了無數天價擺設，就連魚缸裡養的都是鯊魚。她還會在分享中展露名下的海外高端資產，比如位於新加坡烏節路的頂級公寓等。

雖然目前無法確認該IP屬柬埔寨女子真的的身份，但其炫富的程度，有內地自媒體在微博整理其社群動態指出，無論生活規格、消費水準或排場，該女子都已超越一般炫富網紅。不過，有網民發現EVa小紅書和抖音帳號都已被清空。

