景德鎮車禍滅門案｜江西男司機被判死緩 圖「卸膊」Tesla剎不了車

江西景德鎮一家三口滅門案經過三次延期後，2026年1月9日，江西省景德鎮市中級人民法院對被告人廖某宇一審公開宣判，被告人廖某宇因犯以危險方法危害公共安全罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。宣判後，被害人家屬代理律師稱，廖某宇未當庭表達歉意，雙方家屬聽到判決後都很激動，被害人家屬認為判決未達到預期，將申請檢察院抗訴。

和女友爭論「鸚鵡何時學舌」

2024年10月2日晚6時42分，江西景德鎮昌江大道，20歲的廖某宇開車去吃飯，途中和女友發生爭吵，據稱是和女友爭論「鸚鵡何時學舌」，他認為鸚鵡是五六千年前學舌，孫某某認為鸚鵡學舌時間更晚，兩人鬥嘴後陷入沉默。當天堵車，等了好幾趟紅綠燈，等到下一個綠燈亮起時，廖某宇情緒失控一腳油門衝出去，兩次加速至100％，14秒後，車速提升至時速129公里。

31歲的胡立和30歲的妻子清清剛停下車，正抱著孩子過馬路到母親家吃團圓飯。2秒後，兩人被撞飛，懷中不滿1歲的小梓當場去世，大人隨後經搶救無效離世。

廖父通過私信、電話和接受採訪的方式，持續向被害人家屬施壓，從「希望兒子贍養對方」到「賠償80萬」，並為捍衛兒子與網友「對罵」，稱輿論影響司法公正，還稱兒子一旦被判死，「自己的命也不要了」。

鑒定認為車輛沒問題

該案爭議焦點是廖某宇應被判交通肇事罪還是危險方法危害公共安全罪。一審時，被告辯護方提出，廖某宇應被判交通肇事罪，由於其肇事後並未逃逸，頂格處罰最高刑期七年；而代理人和檢方均堅持危險方法危害公共安全罪，根據其主觀惡意程度最高可判決死刑。

廖某宇辯稱，該車輛是自己從廣東購買的二手特斯拉（Tesla），他不知道車輛為何剎不了車。廖父曾稱，兒子提新車才五天，沒怎麼開過。不過，檢方提供證據顯示，廖某宇取車後曾將該車從廣東開到南昌，再從南昌開到景德鎮，此前已上路至少1000多公里。

鑒定報告和事故交通報告內容顯示，該特斯拉車輛為廣東牌照，戶主為第三人，案發前無車輛故障問題。鑒定意見為：「轉向系、制動系、行駛系及前照燈符合相關要求。」

14秒連續加速，兩腳踩到底的油門，撞車前接近129公里的時速，奪走了三條生命。死者胡立父親回憶，法庭上，廖某宇承認在第一次將車輛電門踩至100%時，車內的女友曾勸他慢一點。對於為什麼又再次將電門踩至100%，廖於辯稱搞不清楚，稱自己當時「頭腦是蒙的」。

檢方出具的筆錄內容顯示，廖某宇與女友孫麗曾鬧過分手。孫麗在筆錄內容中稱，廖於在談戀愛之前「是一個很善解人意的人」，但談戀愛之後顯露出「大男子主義」的一面，她因受不了而與對方分手，廖某宇多次上門求復合。

20歲的廖某宇大專沒有畢業，事發之前，他幹過多個行業，在醫美機構做銷售代表，長期租住在南昌市。當天在車內，廖某宇還向孫麗吐訴，在南昌美容醫院的銷售工作工資太低，國慶節後要辭職：「勞動和報酬不匹配」，覺得單位虧欠了他。

胡父怎麼也想不到，這些瑣碎的不快，竟會釀成了一家三口死亡的風暴。