史上最乾燥 深圳坪山區突發山火 近5小時未救熄

珠三角地區天氣極為乾燥，8日下午，深圳市坪山區石井街道轄區內發生山火。截至8日晚上8點半，現場山火尚未撲滅，相關部門仍在全力開展山火撲救工作，起火原因暫不明確。入夜後，多條長長的「火龍」延綿山上，火光通紅，附近地區實行交通管制。

據央視報道，起火點位於深圳技術大學旁，深圳與惠州交界處。據現場目擊者描述，山火於8日下午4時許開始燃燒，火勢燃起後，消防部門很快抵達現場開展撲救。

深圳技術大學的學生表示，8日下午4時左右，在校區內看到遠處山上的明火，明火一直持續，現場有大量濃煙。石井街道蘭田路附近實行交通管制，相關部門仍在全力開展山火撲救工作，起火原因暫未明確。

據深圳天氣部門消息，深圳8日的相對濕度20%至30%，空氣非常乾燥，全市（含深汕）森林火險紅色預警信號生效中。