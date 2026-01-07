Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日交惡｜中國加強管制稀土等品項銷日　日本抗議並要求撤回

即時中國
更新時間：19:36 2026-01-07 HKT
發佈時間：19:36 2026-01-07 HKT

中國政府昨天（6日）宣布加強管制出口到日本的軍民兩用品項後，日本外務省今天（7日）凌晨表示，已經就此向中方表達強烈抗議，並要求撤回。

中國外交部發言人毛寧今天回應，高市早苗首相涉台錯誤言論侵害中國主權和領土完整，公然干涉中國內政，對中方發出武力威脅。為了維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，中方依法依規採取措施，完全正當合理合法。中方敦促日方正視問題根源，反思糾錯，撤回高市早苗首相的錯誤言論。

中國商務部昨天公告，為維護國家安全和利益，即日起加強管制軍民兩用物項出口到日本，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口；也禁止任何國家和地區轉移相關兩用物項給日本。

中國2026年度「兩用物項和技術進出口授權管理目錄」顯示，兩用物項出口管制清單有多達1005項，涵蓋稀土、化學品、無人機、電信、合金、核能等材料、設備和技術。

日本放送協會（NHK）等日媒報導，由於稀土出現在上述目錄的清單之中，銷往日本的稀土可能也被加強管制。

日本外務省表示，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰已經向中國駐日本大使館副公使施泳表明，要求北京當局撤回這項措施。他說，「這次僅鎖定我國的措施，與國際慣例有很大差異，絕對無法容許且對此感到相當遺憾。」

中國官媒「中國日報」6日晚間也引述消息人士稱，鑒於日本近期惡劣表現，中國政府正在考慮針對性收緊2025年4月4日列管的7類中重稀土相關物項出口許可審查。

而日本外務省幹部透露目前只知道中國商務部發表的內容，「不清楚（中方）這項措施實際上如何運用」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮
被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
22小時前
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
影視圈
3小時前
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
4小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
連鎖酒樓飲茶街坊價優惠！早午茶點心$13.8 燒味飯/瀨$19.8 星期一至日都有
連鎖酒樓飲茶街坊價優惠！早午茶點心$13.8 燒味飯/瀨$19.8 星期一至日都有
飲食
7小時前
港鐵老翁爭位施襲│馬尾女遭「兜鎚窩面」身心受創 網片瘋傳後失新工 盼緝拿兇徒
港鐵老翁爭位施襲│馬尾女遭「兜鎚窩面」身心受創 網片瘋傳後失新工 盼緝拿兇徒
突發
5小時前
油麻地男子遇「按摩女」街頭搭訕 上房脫剩底褲 2分鐘遭偷走褲袋金鏈
00:51
油麻地男子遇「按摩女」街頭搭訕 上房脫剩底褲 2分鐘遭偷走褲袋金鏈
突發
5小時前
陳百祥自稱提攜佘詩曼 驚爆四屆視后家事：得我知邊個係佢老竇 曾積怨阿佘被公然「問候」
陳百祥自稱提攜佘詩曼 驚爆四屆視后家事：得我知邊個係佢老竇 曾積怨阿佘被公然「問候」
影視圈
2026-01-06 16:03 HKT