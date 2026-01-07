中日交惡｜中國加強管制稀土等品項銷日　日本抗議並要求撤回

中國政府昨天（6日）宣布加強管制出口到日本的軍民兩用品項後，日本外務省今天（7日）凌晨表示，已經就此向中方表達強烈抗議，並要求撤回。

中國外交部發言人毛寧今天回應，高市早苗首相涉台錯誤言論侵害中國主權和領土完整，公然干涉中國內政，對中方發出武力威脅。為了維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，中方依法依規採取措施，完全正當合理合法。中方敦促日方正視問題根源，反思糾錯，撤回高市早苗首相的錯誤言論。

中國商務部昨天公告，為維護國家安全和利益，即日起加強管制軍民兩用物項出口到日本，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口；也禁止任何國家和地區轉移相關兩用物項給日本。

中國2026年度「兩用物項和技術進出口授權管理目錄」顯示，兩用物項出口管制清單有多達1005項，涵蓋稀土、化學品、無人機、電信、合金、核能等材料、設備和技術。

日本放送協會（NHK）等日媒報導，由於稀土出現在上述目錄的清單之中，銷往日本的稀土可能也被加強管制。

日本外務省表示，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰已經向中國駐日本大使館副公使施泳表明，要求北京當局撤回這項措施。他說，「這次僅鎖定我國的措施，與國際慣例有很大差異，絕對無法容許且對此感到相當遺憾。」

中國官媒「中國日報」6日晚間也引述消息人士稱，鑒於日本近期惡劣表現，中國政府正在考慮針對性收緊2025年4月4日列管的7類中重稀土相關物項出口許可審查。

而日本外務省幹部透露目前只知道中國商務部發表的內容，「不清楚（中方）這項措施實際上如何運用」。