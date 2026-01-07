湛江漁船海南海域傾覆 5人獲救1人遇難

內地多位網友1月5日在社交平台發布視頻稱，廣東湛江徐聞一漁船突發傾覆事故，有工友失聯。視頻顯示，一船隻翻覆在海面上，船上站著數人正在等待救援，附近幾艘漁船正在向事故船隻靠近，準備施救。

據「極目新聞」報道，一位自稱事發船隻船主家屬的網友1月6日表示，事發於1月5日上午，當時有一名工友失聯，後來找到時已不幸遇難，遺體已運送至殯儀館。

網傳視頻顯示，一船隻翻覆在海面上，船上站著數人正在等待救援。

徐聞縣漁業部門一工作人員表示，事發船隻為一艘漁船，船上有6人，傾覆後5人被救起，另1人經搜救已發現無生命跡象，「這是徐聞的船，在海南作業。」

該工作人員表示，暫不確定傾覆具體原因。另有湛江市有關部門工作人員表示，事發海域位於海南，當地海事部門在跟進處理此事。

從海南文昌市有關部門稱，事發後當地多部門參與了搜救，當事船隻為湛江的船，「5人獲救，1人遇難，都已送回湛江。」

