Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

富貴生活淪流落柬埔寨街頭 福建女網友認曾是電騙高層女友

即時中國
更新時間：16:32 2026-01-07 HKT
發佈時間：16:32 2026-01-07 HKT

福建20歲女網紅Umi（本名吳甄楨），日前被發現全身瘀青、雙腿骨折流落街頭，在柬埔寨西哈努克港街頭流浪，牙齒被拔光，只能吃流質的八寶粥。當地醫院對其毛髮進行檢測，冰毒和K粉均呈陽性，且多病纏身。不過，先前傳出，吳女疑似受高薪工作誘惑前往柬埔寨，近日再爆她曾是詐騙園區高層主管的女友。

相關新聞：福建20歲女流落柬埔寨街頭細節曝光 毒品測試呈陽性反應

被指是「盤總的女人」

據《中國新聞周刊》報道，多名網友指出，在吳甄楨抖音帳號的留言區，有多名網友留言「盤總的女人」，當時吳甄楨則回應「曾經是」。據悉，「盤總」指的是殺豬盤最大的頭頭簡稱盤總，意思就是電詐園區的高層主管。不過對該說法，吳甄楨未多作回應，僅稱於去年3月在朋友介紹下前往柬埔寨工作，從事服務業，工作期間在當地認識了男友，後來也分手了。

至於流落街頭原因，她表示因行動不便、身體狀況不佳，房東基於安全問題將她趕出門外，同時透露自己曾被人關了幾天，但詳細原因、關押地點及對象未予說明。

相關新聞：福建20歲女流落柬埔寨街頭 中國使館：受「高薪工作」誘惑到柬

傳牙齒被拔光

吳甄楨以往在社媒上打造上流人設，甜美外型、衣著精緻，不時就發布酒吧玩樂影片。近日卻在柬埔寨街頭流浪，一頭亂髮、滿臉髒污，腿部疑似骨折瘀青，與過去光鮮亮麗的模樣，形成強烈對比，而且吳甄楨在救助站食用「八寶粥」照片曝光後，有網友驚爆，吳甄楨之所以只能吃流質的八寶粥，是因為「牙齒被拔光了」，且身體殘缺「已被利用得不能再利用」，此令人毛骨悚然說法雖未獲官方證實，但已引起外界熱議。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
21小時前
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
影視圈
1小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮
被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
油麻地男子遇「按摩女」街頭搭訕 上房脫剩底褲 2分鐘遭偷走褲袋金鏈
00:51
油麻地男子遇「按摩女」街頭搭訕 上房脫剩底褲 2分鐘遭偷走褲袋金鏈
突發
4小時前
獨家｜「鬼油站」高調賣廣告半價有禮送 《星島》放蛇直擊加油裝置簡陋防火零設防
突發
11小時前
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
影視圈
3小時前
陳百祥自稱提攜佘詩曼 驚爆四屆視后家事：得我知邊個係佢老竇 曾積怨阿佘被公然「問候」
陳百祥自稱提攜佘詩曼 驚爆四屆視后家事：得我知邊個係佢老竇 曾積怨阿佘被公然「問候」
影視圈
2026-01-06 16:03 HKT
連鎖酒樓飲茶街坊價優惠！早午茶點心$13.8 燒味飯/瀨$19.8 星期一至日都有
連鎖酒樓飲茶街坊價優惠！早午茶點心$13.8 燒味飯/瀨$19.8 星期一至日都有
飲食
6小時前