廈門地盤工被禁外出吃飯？ 警方闢謠揭真相｜有片

近日內地網絡熱傳一段視頻，福建廈門一群被圍欄困著的工人高喊「我要出去吃飯」，有激動者還使勁搖晃圍欄，視頻顯示，有警方到場處置。有網友稱，「工人自由被限制」，「不許外出吃飯必須在食堂吃」。據了解，事發地位於廈門翔安區新圩鎮中建一局高性能鋰電池基地建設項目的工地。

「只限堂食」？

據《瀟湘晨報》，新圩鎮政府的工作人員稱此事領導正在處理、協調。據此前報道，新圩派出所澄清，沒有網傳限制人身自由的情況，工地有大門，規定要走大門口出入，但是大門比較遠，工人不願走，還非要爬牆出去，於是出現了網傳視頻中的一幕。

此外，廈門市住建局一名工作人員稱將關注情況並與工地聯繫了解，認為工地這麼做可能會為了避免出現安全問題，工地一般都有固定出入口，而工地外面的路，本身就是不安全的路，想從哪出去就走哪是不行的，工友要是隨便出去碰上大車輛可就危險了，到時出了事誰來負責。

住建局工作人員又稱，警方已介入調查，「工人自由被限制」「不讓外出吃飯要求在食堂吃」均為不實信息。出現視頻中的一幕，可能是有些「誤會」，不過現在警方已經調查清楚了，「工地有正規的出入口，有工人通道，而視頻中那個位置人家按規定封閉，也是正常的。工地有自己的規劃，出入口的位置應該從安全的角度來設置，不能隨便開口。」