遠洋漁船命案︱殺害船長拋屍公海 行兇船員一審被判死刑

今年3月中旬，一名遠洋漁船的船長在印度洋公海海域被船員殺害，並拋屍落海，兇手其後被警方控制。據「澎湃新聞」1月7日報道，威海中院日前對該案作出一審宣判，疑犯林某兵被判處死刑。

案件回顧

2025年3月20日凌晨，遇害漁船船長的女兒小星（化名）曾在小紅書上發帖稱，其身為船長的父親於3月11日在印度洋公海海域作業時被船員殺害並拋向公海。

去年3月警方通報。

涉事船隻「魯榮遠漁370」。

死者女兒發文。

同年3月24日晚，威海海警局發布「情況通報」稱，3月11日，榮成市一艘遠洋漁船在公海發生一宗刑事案件，致1人死亡。威海海警局已於3月12日立案，犯罪嫌疑人已被控制。

4月8日內媒報道指，從遇害船長家屬小星處了解到，她接到警方電話，被告知父親遇害的船隻已經返港靠岸，嫌疑人已被抓獲，但父親的遺體未被找回。4月7日，家屬配合調查採集血樣，正在走刑事案件取證流程。

小星表示，此前未靠岸時，嫌疑人是被船上的其他人控制著。對於案發原因，家屬無從得知，只能等待警方調查。

小星回憶，父親是山東省威海市榮成人，從她小時候就一直在海上工作。這是第一年父親上遠洋漁船做船長，為了籌集自己的嫁妝。上次見到父親還是2024年6月端午回家，2024年8月26日，父親從家中出發前往公海作業，本計劃於2025年6月下旬返航，參加她7月份的婚禮。