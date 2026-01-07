廣東12歲男孩餐館燙傷致死 家屬告老闆警排除他殺揭真相

近日，殘疾夫婦12歲孩子在某餐廳被燙死的事件，引發網友關注。據中安在線報道，事發時間為2023年1月，當天下午孩子進入餐飲店後，次日家屬發現孩子已經死亡，身體上有傷痕。餐館老闆當時曾辯稱男孩是病死，但屍檢結果顯示，男孩為燙傷導致休克。事件發生2年，才有官方的情況通報。

警揭父未及時送醫

廣東省汕頭市金平區鮀江街道辦事處周二（6日）晚通報：死者張某（歿年12歲，安徽懷遠縣人）與經營餐飲店的周某（安徽懷遠縣人）是姑表親戚，周某一家長期照顧張某。2023年1月2日，張某在店內燒水洗澡時，失手將鍋打翻致四肢被開水燙傷。



事後，周某為張某購買燙傷藥膏，但張某父親未及時將其送醫。2023年1月10日上午，周某發現張某倒在店內，經救護人員到場確認死亡。

公安機關經調查走訪、現場勘查、屍體檢驗等後，排除他殺。張某死因是被開水燙傷引發多器官炎症反應致急性腎功能衰竭、休克死亡，其身上其他傷痕均為輕微的陳舊傷，調查指是張某父親平時對其管教造成。金平區有關部門多次組織死者家屬與周某進行調解，目前調解工作持續開展。

事件回顧

《瀟湘晨報》此前報道，男孩家屬稱，孩子父親跟著老闆周某打工了14年，他們有點親戚關係。周某在當地開起了一間餐飲店，父親帶著孩子在店裡打工，並在附近租房住。2023年1月9日，孩子有點發燒，周某讓孩子父親出去買藥，接著打電話給孩子父親，說再抱床被子回來，小孩身體不舒服起不來，今晚就在店裡睡。

第二天一早，孩子屍體被發現，周某報了警，但說是孩子生病死的。2023年1月11日家屬從安徽老家趕到了汕頭，在殯儀館看到了孩子的屍體，「從頭到腳都是傷，頭部臉部都有，四肢已經燙熟了沒辦法辨認其他傷痕，腿部浮腫跟大象腿一樣。」家屬事後要求驗屍，結果出來後這才知道，孩子是被燙死的。

家屬稱，警方透露口供中周某稱孩子自己燙的，頭部傷痕是孩子爸爸打的，「周某形容小孩是燒水洗澡，端了一鍋水沒端穩，水灑在身上燙傷了。」家屬要求周某提供相關的證據，他拿不出來，因此始終無法接受孩子把自己燙死這一說法。



政府和派出所一直就民事賠償部分，與家屬和周某進行過調解，因老闆表示沒錢而無法達成協議。家屬稱，接下來準備民事起訴，同時要追究老闆的刑事責任。