「尿袋」自燃｜上海地鐵男客外套著火月台狂奔 一個月前購入具3C認證｜有片

即時中國
更新時間：11:05 2026-01-07 HKT
發佈時間：11:05 2026-01-07 HKT

上海地鐵發生充電寶（港稱流動電源，俗稱尿袋）自燃事件。1月5日，15號線上海西站站台一男乘客隨身攜帶的尿袋自燃，現場工作人員發現後，立即組織應急處置，使用滅火器迅速將火撲滅，未影響地鐵正常運營秩序。

自燃時不在使用狀態

從網上流傳閉路電視畫面可見，該乘客從大堂乘手扶電梯下行至月台時，其外套一側冒出明火。月台候車乘客察覺後，嚇得迅速躲避。

相關新聞：「尿袋」等3C認證標誌將新增追溯二維碼 明年3月試行

經內媒報道，該充電寶為乘客去年12月購入，產品本身具有3C認證，而事發時它並未處於使用狀態。

相關新聞：廣州地鐵｜烈士陵園站發生「尿袋」自燃 乘客燒到褲「穿窿」

不在使用中為何自燃？ 

據了解，流動電源即使在靜置狀態下，仍可能因內部短路、電芯或保護電路質量隱患、既往累積的物理損傷、環境溫度影響，或以往不當充電遺留的電池微損等多種因素引發。

既然風險可能潛藏於產品生命周期的各個環節，那麼在挑選和使用時多留一份心、多把一道關，成了最有效的安全保障。

相關新聞：長沙地鐵乘客險一鑊熟 充電寶致女生衣服「自燃」肇禍

將新增「追溯二維碼」

近年來，流動電源因質量問題或使用不當經常引發起火、爆炸，導致住房火災、航班返航，甚至造成人身傷亡，其安全問題引發公眾關注。

為了加強安全性，除了去年的「產品3C認證標誌」規定外，日前，市監局（國家認監委）發布公告，自2026年3月起對充電寶、燃氣燃燒器具、電動自行車等共計3類11種高風險產品實施CCC認證標誌試點改革。要求CCC認證在原有標誌圖案右側追溯二維碼，二維碼信息由認證機構在簽發認證證書時免費向獲證企業提供。

追溯二維碼可查詢該產品是否獲得CCC認證證書、證書狀態是否有效，以及生產者名稱、產品規格型號、發證機構名稱等責任主體的關鍵信息，建立了責任追溯鏈，可精準防範和打擊假冒認證標誌、虛假認證等違法行為，保障消費者權益。 
 

