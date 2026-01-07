Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬來西亞潛水︱中國客被揭海底惡行 拖拽瀕危玳瑁捏斷珊瑚︱有片

即時中國
更新時間：10:35 2026-01-07 HKT
發佈時間：10:35 2026-01-07 HKT

潛水期間，稍一不慎隨時破壞脆弱海洋。近日，一名中國遊客在社交平台上，指目睹有同胞在馬來西亞潛水時，做出干擾海洋生物的行為，抱括水下拖拽極危物種玳瑁、故意捏斷珊瑚、捏死海兔等，嚴重違反潛水規則。全球潛水培訓機構（PADI）目前正在進行調查。

中國遊客小青表示，她早前到馬來西亞潛水勝地仙本那潛水，曾經和一名50歲左右的中國男子同船下水。2025年12月31日，她看到這個人在水下拖拽極危物種玳瑁。1月3日，這個人又捏死一隻很大的藍色海兔，該名男子更故意戴著棉線手套去觸摸珊瑚，和踢斷珊瑚。

小青上岸後，向該男子所屬的潛水店反映問題，惟對方卻指要保護客戶隱私，拒絕公布男子潛水證號等資料，亦未有報警。

小青4日回國，在社交平台公開事件。PADI得悉事件，留言會跟進。小清亦向PADI發郵件，舉報男子嚴重潛水破壞行為。一些當地的潛水教練和潛導曾跟小清聯絡，索取相關資料，表示會去報警。

內地傳媒曾聯絡該男子所在的潛水店，惟至今仍未獲回覆。

