2025年十大語文差錯公佈　緬甸首都「仰光」上榜

《咬文嚼字》編輯部6日在上海公佈2025年十大語文差錯，包括緬甸首都誤為「仰光」等語文生活中出現頻率高、覆蓋面廣的差錯入選。

「神祇」誤為「神祗」

其中一大差錯是「神祇」誤為「神祗」。電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒》系列電影的第二部，又稱《哪吒2》）刷新多項影史紀錄，有媒體稱哪吒為「道教神祗」。

「神祗」的寫法有誤，應寫為「神祇」。「神祇」泛指神靈。神，指天神；祇，指地神。祗，義為恭敬，如「祗仰」即「敬仰」、 「祗候」即「恭候」。祇、祗字形僅差一點，在古代典籍中偶有通假的用法，但如今兩者分工明確，音義相去甚遠。哪吒是神仙，當稱「神祇」而非「神祗」。

另一大差錯是緬甸首都誤為「仰光」。不少媒體在報道中將緬甸首都誤稱為「仰光」。其實，如今緬甸首都是「內比都」。仰光於1755年建城，在1948年緬甸獨立後被定為首都。2005年11月，緬甸首都從南部沿海的仰光遷往中部山區的內比都。

內比都於2003年始建，並在2006年3月被命名為「內比都」，其意為皇家首都。仰光距離內比都約400千米，仍是緬甸最大的商港和世界聞名的旅遊城市，但已不再是緬甸首都。

《咬文嚼字》創刊於1995年，享有較高社會聲譽。《咬文嚼字》主編黃安靖表示，自2006年開始，該雜誌社堅持進行年度十大語文差錯的評選與發布，至2025年已有20年，以期持續發揮糾錯效應，助力語文規範。