李在明訪華｜李在鎔狂掃100個Labubu ？三星否認：未購買任何産品

即時中國
更新時間：16:30 2026-01-06 HKT
發佈時間：16:30 2026-01-06 HKT

南韓總統李在明訪華4日至7日對中國進行國事訪問，三星電子會長李在鎔及200名韓企代表組成的「經濟天團」亦隨同訪華，據報他逛北京朝陽京東MALL買走100個Labubu，還看了海信163吋大電視，店員稱「三星副會長也來了」。不過三星已作出否認，指李在鎔並無購買任何産品。

據「極目新聞」引述商場店員所述，1月5日下午2點左右，穿著一身休閒裝的三星電子會長李在鎔一行人現身北京京東MALL雙井店購物，看了很多店舖的產品，還狂掃Labubu，買了10個大首領和10個大天使，1-4代每樣20個盲盒，共計100個Labubu。

三星會長李在鎔一行人現身京東MALL，被網友拍下。
大熱的Labubu產品。 Labubu官方IG
三星會長李在鎔「被野生捕獲」。
海信電視的一位店員稱，李在鎔還來海信店舖轉了一圈，看了半天海信的163吋大電視，陪同人員中還有三星中國區總裁，後來三星副會長也來了，進了海信廳，共有七、八個人。

此前報道，該商場京東家居館的一位店員還表示，李在鎔一行還帶有翻譯人員，在家居館問了沙發、馬桶等商品的情況。

但其後據韓聯社報道，三星電子6日澄清，李在镕會長當天確實到訪商場，但目的是爲了視察三星專賣店與購物中心，「並未購買任何産品」，也沒有購買Labubu玩偶。

三星電子否認李在镕大買Labubu之後，又引發網友一波熱議，例如「labubu營銷成功」、「頂級財閥買這玩意兒幹嘛呢」、「這瓜怎麽看都是蹭熱度」。

據報，此次隨同韓國總統李在明訪華的經濟代表團由韓國最大的民間經濟團體大韓商工會議所牽頭組建，其中包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等200多名韓國企業家。

