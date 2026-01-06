Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李在明訪華｜三星會長李在鎔狂掃100個Labubu 睇海信163吋電視取經？

即時中國
更新時間：16:30 2026-01-06 HKT
發佈時間：16:30 2026-01-06 HKT

南韓總統李在明訪華4日至7日對中國進行國事訪問，三星電子會長李在鎔及200名韓企代表組成的「經濟天團」亦隨同訪華，據報他逛北京朝陽京東MALL買走100個Labubu，還看了海信163吋大電視，店員稱「三星副會長也來了」。

據「極目新聞」引述商場店員所述，1月5日下午2點左右，穿著一身休閒裝的三星電子會長李在鎔一行人現身北京京東MALL雙井店購物，看了很多店舖的產品，還狂掃Labubu，買了10個大首領和10個大天使，1-4代每樣20個盲盒，共計100個Labubu。

相關新聞：李在明訪華｜中韓商務論壇舉行 三星等四大財團掌門人出現

三星會長李在鎔一行人現身京東MALL，被網友拍下。
三星會長李在鎔一行人現身京東MALL，被網友拍下。
三星會長李在鎔一行人現身京東MALL，被網友拍下。
三星會長李在鎔一行人現身京東MALL，被網友拍下。
大熱的Labubu產品。 Labubu官方IG
大熱的Labubu產品。 Labubu官方IG
三星會長李在鎔「被野生捕獲」。
三星會長李在鎔「被野生捕獲」。

海信電視的一位店員稱，李在鎔還來海信店舖轉了一圈，看了半天海信的163吋大電視，陪同人員中還有三星中國區總裁，後來三星副會長也來了，進了海信廳，共有七、八個人。

此前報道，該商場京東家居館的一位店員還表示，李在鎔一行還帶有翻譯人員，在家居館問了沙發、馬桶等商品的情況。

相關新聞：李在明訪華｜持小米手機人民大會堂自拍合影 習近平讚「攝影技術不錯」

據報，此次隨同韓國總統李在明訪華的經濟代表團由韓國最大的民間經濟團體大韓商工會議所牽頭組建，其中包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等200多名韓國企業家。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
23小時前
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
影視圈
20小時前
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
即時娛樂
7小時前
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
21小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
21小時前
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
影視圈
23小時前
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
飲食
19小時前
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
影視圈
8小時前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
5小時前