深圳全季酒店｜女客取用浴巾驚見用過避孕套 店方：有換過全部毛巾

更新時間：17:50 2026-01-06 HKT
發佈時間：17:50 2026-01-06 HKT

入住酒佔，房間衞生情況是許多人的關注點。近日有網友發布帖子稱：自己與朋友（兩名女生）於2025年12月31日入住深圳一全季酒店。使用酒店浴巾後，有一使用過的避孕套從中掉落。

酒店免房費了事

該網友表示：事發後她第一時間聯繫了酒店方，店長到房間內處理，表示可能更換浴巾時未打開查看，並且免除了當日的房費。當晚酒店方發送了一段文字，表示查看閉路電視後確認所有與布料相關的用品全部撤出更換，且除工作人員外無任何人員再進入該房間。

對此，全季深圳國際會展中心福海店工作人員回應內媒查詢稱：確實發生過該事件，並且給客人提供了相應的閉路電視畫面，但該網友表示她從未看過。全季深圳國際會展中心福海店工作人員表示，母公司華住集團已介入調查。

網民留言熱議：
「這表示換入的新浴巾己夾著避孕套？」
「怎麽敢用酒店浴巾？」
「我從不用酒店提供的浴巾和洗漱用品。」
「有待查證，酒店浴巾都是必須更換。」
「我住酒店除了一次性拖鞋，從來不敢用其他東西。」
「我住旅店都是自帶毛巾、床單、枕巾、刷牙筒、馬桶墊，盡量不用他們提供的。」

