林寶堅尼金錶？︱網紅舉報造假 反遭無恥商家標註「同款」宣傳

即時中國
更新時間：13:10 2026-01-06 HKT
發佈時間：13:10 2026-01-06 HKT

近日，內地百萬粉絲網紅「反詐老陳」在個人賬號發布視頻稱，自己從某平台直播間購買的熱銷的「蘭博基尼（港稱：林寶堅尼）聯名黃金手錶」，疑似是假冒產品。

標註「反詐老陳」同款

網紅發布視頻顯示，他購買的這款手錶標價1980元（人民幣，下同），錶身有「999足金」的字樣，並配有一張「鑒定證書」。直播間導購展示的收據上，還印著「林寶堅尼售後專用章」字樣的紅章。

相關新聞：迷戀「軍官男友」｜女子寄出4隻總值逾500萬元名錶 滬警截回：被深度洗腦

事件曝光後，引發內地媒體關注，媒體發現在某電商平台搜索「林寶堅尼金錶」，結果出現不止一款，這些手錶價格在999元到60萬元不等。然而，林寶堅尼公關部已宣聲，該品牌和網上售賣的這些手錶沒有任何關係，從未授權，也從未有過聯名舉動。而且在全國認證認可信息公共服務平台上搜索「鑒定證書」中標示的檢測機構「中鑫檢珠寶檢測中心」，結果顯示該機構並不存在。

「反詐老陳」表示，此事令他加倍氣憤的是，商家被揭露售假後，不僅沒有立刻下架相關商品，還在售賣頁面加上了「反詐老陳同款」的字樣。

「反詐老陳」公開質疑，該店舖所在的深圳華銳蘭博公司售假，此類「三無產品」利用消費者對國際品牌的信任，以低價誘導購買，實際價值與宣傳嚴重不符。

深圳市監局介入調查

據「第一現場」報道，深圳華銳蘭博公司登記的地址現場為一出租屋，與房東詢問後得知，該房間有一男租客，並未註冊公司。

市監部門1月5日調查發現涉事企業未在登記地址經營，平台網店已關閉，目前已啟動載入經營異常名錄的程序，並發函至發貨地、平台所在地市場監管部門協助調查。對轄區手錶生產企業的經營場所進行排查發現一涉嫌生產銷售「蘭博基尼聯名手錶」的企業，現場查獲一批無廠名廠址、無執行標準的手錶，隨即扣押起來，並就涉事企業與華銳蘭博的關聯合作關係做進一步調查。
 

