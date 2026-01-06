Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人工沙塵暴︱網傳廣州拆遷隊賤招逼遷 調查組：已勒令停工必從嚴查處

即時中國
更新時間：19:32 2026-01-06 HKT
發佈時間：19:32 2026-01-06 HKT

為了逼遷就用上卑劣手段？內地網絡近日熱傳一段「拆遷隊用吹風機向居民區揚塵」的影片，有指拍攝地點為廣州海珠區南洲街道後滘社區，有聲音質疑存在「揚塵逼遷」行為，即時引起內媒關注。6日晚廣州海珠區聯合調查組通報，已責令施工單位立即停工，且未經許可不得恢覆施工。

周日（4日），當地街道工作人員解釋，涉事揚塵實為霧炮機操作失誤所致。目前，拆遷已停工四日，街道辦事處表示「正依法處理」。

廣州海珠區聯合調查組6日下午通報，指在12月31日下午3時許，即事發當日，接到群眾投訴後，南洲街道辦事處執法人員迅速趕到現場，責令施工單位立即停工，且未經許可不得恢覆施工。

通報又指，為回應社會關切，海珠區委區政府4日成立聯合調查組，核實事件及受影響情況，從嚴查處違法違規施工行為。

據網傳影片所見，一輛鏟車將掘起的泥土磚瓦駛近一部大型吹風機，即時揚起漫天沙塵，能見度只有兩、三米。影片亦拍到當地街頭，滿街灰塵的情況。

有網民配文指，廣州海珠區南洲街道後滘社區在拆遷過程中，故意製造揚塵干擾居民生活，質疑其行為是「以塵逼遷」。

設備未及時加水

內地「封面新聞」報道，當地一家車行商戶表示，揚塵問題發生在今年元旦期間，由於店鋪臨近施工區域，經營的確受到影響，近期已開始搬遷。

廣東廣播電視台民生頻道曾在去年12月24日報道，當地有幼兒園出現大量揚塵，有家長投訴。

後滘社區居委會回應稱，社區近期確有少量拆遷工程，但對網傳視頻並不清楚。南洲街道工作人員則證實，後滘社區確實發生過揚塵問題，但並非網傳的「故意吹塵」，而是施工中霧炮機出現操作失誤。

「設備中未及時加水，導致降塵設備反而揚塵。」工作人員表示，街道辦事處已責令施工方停工整改。

