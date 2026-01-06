南博風波鬧大 藏家朱光歸還《江南春》

明朝《江南春圖》拍賣風波有新進展。內地公眾號「古籍」披露，隨着事件越鬧越大，拍賣該畫的寧波籍收藏家朱光近日從澳洲緊急回國，主動將這件作品移交相關部門。目前，該畫已再度入藏南京博物院庫房，相關權屬與真偽問題有望獲得更公開的處理。

《江南春圖》為明代著名畫家仇英所畫，原為晚清收藏家龐萊臣擁有，1959年由龐氏後人捐贈南京博物院。不過，1997年南博在清理館藏時將其列為「偽作」並劃撥至江蘇省文物總店。這件畫作被南京收藏家陸挺低價購入。去年5月，陸挺病逝後，其債務問題集中暴露，因逾期無力償還，大批抵押藏品轉讓，最終由朱光接手。

此時《江南春圖》被送上拍賣場，並以8800萬元人民幣起拍。龐氏後人發現後舉報有人「盜賣文物」，拍賣行緊急撤拍。事件引發輿論質疑並曝光當年簽署「贗品」撥交文件的是南京博物院原院長徐湖平，他兼任銷售方江蘇省文物總店法人代表，並與陸挺關係密切。

上月底，南京博物院退休職工郭禮典實名舉報徐湖平盜竊文物、致使數以千計國寶流失損毀，並透露多件書畫被贈送給各級官員。江蘇省委省政府以及國家文物局調查事件，80歲的徐湖平被帶走調查。