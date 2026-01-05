近日有網友發文稱其妻子在江蘇一家醫院做開刀生產手術時，助產士把新生兒的左手中指剪斷了，導致孩子剛出生就遭受極大創傷。知情人士稱，嬰兒手術後恢復良好，醫院正在與患者家屬積極溝通，「需要等孩子康復一定時間，再去談賠償的事情。」

網友盛先生對「紅星新聞」表示，其妻子上月25日上午在江蘇盱眙縣人民醫院做剖宮產手術。「大概10點半孩子出生，等到12點左右，有醫生跟我說他們在剪臍帶的時候，助產士用臍帶剪不小心把孩子的手指剪斷了。」

剪臍帶誤剪斷嬰兒手指 江蘇官方：助產士已停職

助產士解釋稱因為當時孩子的手突然亂動。「這麼大的醫院，怎麼會犯這麼低級的錯誤？」盛先生説，孩子經過兩次轉院，當日被送到無錫市另一家醫院接上了手指。他已經向當地衛健委提交了材料進行醫療事故鑒定，「希望能為孩子討一個公道」。

1月5日晚，盱眙縣衛健委通報，承認事件發生於2025年12月25日，當事助產士操作嚴重失誤，導致新生兒左中指單指不全切斷。

通報稱，縣人民醫院幫助患兒轉診至省內某專科醫院，當日下午為患兒成功進行手術治療。12月31日，患兒已出院，現處於康復階段。

目前，當事助產士已停職。縣人民醫院多次向患兒家屬誠懇致歉，將全力負責患兒治療和康復。將對此事件所有相關人員嚴肅追責。