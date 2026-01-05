中國太空人︱完成首次洞穴訓練 挑戰極黑零感知極限
更新時間：19:30 2026-01-05 HKT
發佈時間：19:30 2026-01-05 HKT
發佈時間：19:30 2026-01-05 HKT
中國太空人（航天員）完成首次6日5夜洞穴訓練，28名太空人在重慶一個平均溫度8℃、濕度高達99%的洞穴，接受洞穴探索、科研、生活保障等各項訓練，目的是克服極黑恐懼、感知剝奪等極端環境。
訓練在重慶武隆區進行，為期一個月，28名受訓太空人分為四組，每組要在平均溫度只有8℃的洞穴，停駐六日五夜。
太空人在洞穴受訓時，要完成洞穴探索、科學研究、物資管理等任務，經歷極窄通道穿行、斷崖攀爬垂降，長期濕冷刺激和極限體能考驗，還要克服黑暗恐懼、感知剝奪等諸多挑戰。
其中，每日達數小時的支洞探索，體力消耗強度可與在太空出艙活動相比。
最Hit
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
2026-01-04 18:56 HKT
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
2026-01-04 16:42 HKT