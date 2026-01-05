中國太空人︱完成首次洞穴訓練 挑戰極黑零感知極限

中國太空人（航天員）完成首次6日5夜洞穴訓練，28名太空人在重慶一個平均溫度8℃、濕度高達99%的洞穴，接受洞穴探索、科研、生活保障等各項訓練，目的是克服極黑恐懼、感知剝奪等極端環境。

訓練在重慶武隆區進行，為期一個月，28名受訓太空人分為四組，每組要在平均溫度只有8℃的洞穴，停駐六日五夜。

太空人在洞穴受訓時，要完成洞穴探索、科學研究、物資管理等任務，經歷極窄通道穿行、斷崖攀爬垂降，長期濕冷刺激和極限體能考驗，還要克服黑暗恐懼、感知剝奪等諸多挑戰。

其中，每日達數小時的支洞探索，體力消耗強度可與在太空出艙活動相比。