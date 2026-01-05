Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

古天樂代言︱連鎖Facial 店「洗臉熊」多地落閘 官方：個別擅停業

即時中國
更新時間：15:16 2026-01-05 HKT
發佈時間：15:16 2026-01-05 HKT

香港影星古天樂近日中港兩地忙於出席電影《尋秦記》宣傳活動，不過其代言的內地連鎖Facial 店「洗臉熊」，被爆在廣東、浙江、湖北及上海等地門店突然落閘，惹來會員質疑挾款「走佬」。官方發聲明稱，事件涉個別門店違約擅自停業造成。

充值卡無法在分店使用

據經濟觀察網報道，近日有涉及廣東、浙江、湖北、上海等地的消費者投訴，指皮膚護理連鎖店「洗臉熊·洗臉吧」（下稱「洗臉熊」），突然關店，但會員已付費的充值卡，卻無法在其他門店使用，質疑有人捲款「走佬」。

有消費者還反映，門店前一天還在發朋友圈宣傳，次日便人去樓空，且去其他門店查詢後被告知並非會員，即充值的款項沒有進入公司系統，懷疑事件有人預謀將費用存入私人賬戶再跑路。

1月2日，「洗臉熊」發聲明稱，經核查，此次涉及閉店且未能妥善處理退款事宜的門店，繫個別門店在未與總部充分溝通並違反合作協議的情況下擅自停業所致。目前，「洗臉熊」全國2600餘家門店均正常營運，服務未受影響。

「洗臉熊」創始人唐華波向《南方都市報》表示，對於公司監管不到位深感自責，將切實維護好消費者的權益。唐華波稱，會全力督促涉事門店完成退款及後續處理工作。

官網資料顯示，「洗臉熊」隸屬廣東愛美熊美容科技有限公司，專注面部清潔護理，客戶群體為80/90/00新銳消費者，品牌代言人是演員古天樂，主打皮膚清潔，品牌宣稱「不賣貨，只洗臉」。

從第三方平台顯示，「洗臉熊」單個項目費用在50-233元之間。

 

 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
福建女吳某楨被人丟棄在柬埔寨街頭。
福建20歲女流落柬埔寨街頭 中國使館：受「高薪工作」誘惑到柬
即時中國
7小時前
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB 子女一致反對 認高估自己：以為唔使咁辛苦
01:53
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB  子女一致反對  認高估自己：以為唔使咁辛苦
影視圈
9小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
8小時前
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
突發
17小時前
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
2026-01-04 16:42 HKT
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇 靚仔小生變發福跟班 曾傳鹹豬手20女星
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇  靚仔小生變發福跟班  曾傳鹹豬手20女星
影視圈
7小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
21小時前
宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊
宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊
影視圈
6小時前
新年1億六合彩金多寶 與澳洲同日1.5億攪珠撞冧把 4個字相同 網民看出玄機｜Juicy叮
新年1億六合彩金多寶 與澳洲同日1.5億攪珠撞冧把 4個字相同 網民看出玄機｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
影視圈
2026-01-04 10:00 HKT