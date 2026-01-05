古天樂代言︱連鎖Facial 店「洗臉熊」多地落閘 官方：個別擅停業

香港影星古天樂近日中港兩地忙於出席電影《尋秦記》宣傳活動，不過其代言的內地連鎖Facial 店「洗臉熊」，被爆在廣東、浙江、湖北及上海等地門店突然落閘，惹來會員質疑挾款「走佬」。官方發聲明稱，事件涉個別門店違約擅自停業造成。

充值卡無法在分店使用

據經濟觀察網報道，近日有涉及廣東、浙江、湖北、上海等地的消費者投訴，指皮膚護理連鎖店「洗臉熊·洗臉吧」（下稱「洗臉熊」），突然關店，但會員已付費的充值卡，卻無法在其他門店使用，質疑有人捲款「走佬」。

有消費者還反映，門店前一天還在發朋友圈宣傳，次日便人去樓空，且去其他門店查詢後被告知並非會員，即充值的款項沒有進入公司系統，懷疑事件有人預謀將費用存入私人賬戶再跑路。

1月2日，「洗臉熊」發聲明稱，經核查，此次涉及閉店且未能妥善處理退款事宜的門店，繫個別門店在未與總部充分溝通並違反合作協議的情況下擅自停業所致。目前，「洗臉熊」全國2600餘家門店均正常營運，服務未受影響。

「洗臉熊」創始人唐華波向《南方都市報》表示，對於公司監管不到位深感自責，將切實維護好消費者的權益。唐華波稱，會全力督促涉事門店完成退款及後續處理工作。

官網資料顯示，「洗臉熊」隸屬廣東愛美熊美容科技有限公司，專注面部清潔護理，客戶群體為80/90/00新銳消費者，品牌代言人是演員古天樂，主打皮膚清潔，品牌宣稱「不賣貨，只洗臉」。

從第三方平台顯示，「洗臉熊」單個項目費用在50-233元之間。