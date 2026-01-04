空襲委內瑞拉︱軍事專家李莉曾研判美國「不敢輕舉妄動」 網友嘲諷：吹誰誰倒楣

美軍對委內瑞拉發起大規模軍事行動，活捉委內瑞拉總統馬杜羅，震驚全球。有內地網友扒出女軍事專家李莉曾經上鏡研判美國「不敢輕舉妄動」，因為委內瑞拉有俄羅斯S-300防空導彈系統。有網友批評，「吹誰誰倒楣」「這不是專家，實為文藝工作者。」「她每次預測，只要反著判斷就是準確。」



李莉大校是國防大學教授，還是多檔軍事節目的特邀專家，她曾言之鑿鑿地說：美國之所以不敢採取行動對付馬杜羅，原因很簡單，委內瑞拉並不像敘利亞，也不等同於卡扎菲（又稱卡達非，Muammar Abu Minyar al-Gaddafi））或薩達姆（Saddam Hussein）！……美國之所以一直沒敢對委內瑞拉動武，主要是心裡有顧慮，特別擔心它背後有大哥撐腰。現在S400防空系統已經擺好了，就等著看特朗普會不會往這個坑裡跳了，云云。

俄烏戰爭伊始，李莉曾大膽推測「俄羅斯速勝烏克蘭」。四年後，俄烏戰爭持續，俄羅斯深陷戰爭泥潭



李莉還曾援引伊朗「半小時滅以色列」的言論並分析其導彈技術優勢，但2025年6月以色列精準打擊伊朗核設施時，伊方未能有效防禦。



除了李莉，央視軍事評論員杜文龍也曾經稱，「美國不會派地面部隊推進，害怕陷入委內瑞拉人民戰爭的汪洋大海之中，不能自拔。」

復旦大學國際關係與公共事務學院國際政治系教授沈逸曾多次分析稱，「為何美國不敢對委內瑞拉動武。」「特朗普『關閉委領空』是虛張聲勢。」



網友嘲諷，「支持李專家團隊們去營救馬杜羅。」「充分說明軍事專家們戰術思想的落後。」「為什麼馬杜羅不驚慌？來不及慌。」「談問題還是儘量從專業角度去談，否則很快就會成為笑話。」「馬羅杜可能真的信了，不然也不會高調說自己就在總統府，哪也不去，有種就來。」