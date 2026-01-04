武漢疫情市長周先旺「雙開」 7宗罪包括權色交易
更新時間：19:41 2026-01-04 HKT
發佈時間：19:41 2026-01-04 HKT
發佈時間：19:41 2026-01-04 HKT
2020年冠病疫情暴發，時任武漢市長周先旺被指對反應遲緩，後來貶任湖北省政協副主席，去年7月落馬。官方通報，周先旺被開除中共黨籍和公職，移送檢察機關，並指其生活腐化墮落，搞權錢、權色交易。
相關新聞：湖北原政協副主席周先旺受查 曾任武漢市長涉瞞報疫情
中紀委公佈周先旺7宗罪：
1喪失理想信念，背棄初心使命，搞迷信活動；
2無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排；
3違反組織要求，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔、職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；
4廉潔底線失守，違規收受禮金，利用職權為親屬經營活動謀利，搞權色交易；
5不正確履行職責，造成巨額國有資產損失風險；
6生活腐化墮落，家風不正，對兒子失管失教；
7公器私用，擅權妄為，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、資金撥付等方面謀利，並非法收受巨額財物。
最Hit
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身 首回應2千萬掟煲費傳聞 分手7年大爆拍拖私隱
2026-01-03 14:30 HKT