空襲委內瑞拉︱中企被要求暫停營業 當地九成中國人來自廣東

美國3日派兵突襲委內瑞拉，即時帶走總統馬杜羅夫婦，期間更對該國多個目標進行轟炸，事件震驚國際社會。當地華人僑領表示，被轟炸地帶目前停水停電，中國駐委內瑞拉大使館已通知當地所有中資企業暫時停業，未來如何就聽大使館及僑社指令。

《羊城晚報》報道，來自廣東恩平，當地華商商會會長聶均常表示，目前當地中國僑民暫時沒有傳出人員傷亡。攻擊行動發生時，他聽到空中有飛機轟鳴聲，後來便聽到總統府附近有爆炸聲。

被炸地區停水停電

聶均常表示，他工廠裡有工人看到有5至6架直升機在委內瑞拉總統府上空盤旋。當地時間凌晨4時多，副總統便發表講話，宣告全國進入緊急狀態。

目前首都卡拉卡斯被襲擊的地方停電停水，居民生活受影響比較大，而他已透過華僑商會的微信群呼籲僑民們儘量不要上街。

約八成是恩平人

聶均常指出，近日正值新年假期，美軍攻擊行動發生時，當地很多中資企業都放假。中國大使館後來通知所有中資企業暫時不要開業，聽從大使館及僑社的指令。



根據報道，委內瑞拉華僑及入籍華人中，超過90%來自廣東，這當中又有90%以上是恩平人。