中日關係︱官媒點名三笘薰張本智和 批極右勢力利用文體活動散播軍國主義思想行為

自日本首相高市早苗發表「台灣有事」論後，中日關係即時陷入低潮。官媒公開點名足球運動員三笘薰、乒乓運動員張本智和等日本文體明星，指「日本極右翼勢力有組織地利用文體活動影響公眾認知、美化侵略歷史」。



中共中央黨校機關報《學習時報》上周五（2日），刊登一篇由國防大學政治學院馬克思主義理論系副主任許恆兵撰寫，標題為《警惕日本軍國主義在文體領域的滲透》的文章。

張本智和參拜東鄉神社

文章指日本文體育界接連出現夾帶軍國主義元素的行為，並點名日本國腳三笘薰曾與「二戰」戰犯相關卡片合影、乒乓球運動員張本智和參拜供奉戰犯的東鄉神社、偶像團體「Snow Man」在專輯預告中植入刻有戰犯名字和侵略戰爭年份的武士刀，以及日本動漫電競等作品中屢現「旭日旗」、「731部隊」等象徵符號。

許恆兵提出，體育偶像、動漫遊戲是青少年日常接觸最頻繁的領域，日本極右翼勢力以他們喜愛的形式灌輸經過美化的虛構歷史，旨在從根本上截斷真實歷史記憶的代際傳承，培育新一代對軍國主義歷史缺乏批判能力、甚至抱有好感的社會基礎，從而為極端民族主義的長遠復蘇埋下思想伏筆。

日本極右翼勢力灌輸虛構歷史

文章還稱，日本極右翼勢力借文體領域散播軍國主義思想的行為，與日本國內謀求軍事大國地位、突破和平憲法限制等政治軍事動向相互呼應，形成歷史修正主義思潮與安保政策激進化的聯動態勢，二者相互促進，持續衝擊戰後國際秩序。



許恆兵呼籲必須正視這一態勢，迅速採取應對舉措，並提出多項建議，包括加強與韓國、菲律賓等日本侵略戰爭受害國的溝通協作，共同發聲反對日本「歪曲歷史」的行為，以及推動聯合國、亞太經合組織等多邊國際組織，將反對軍國主義復辟納入議題。