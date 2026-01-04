武漢女子籃球隊抗議「黑哨」 發¥10萬「罰不還口獎」

內地WCBA（中國女子籃球聯賽）有球隊向球員發放10萬人民幣「罰不還口獎」獎金，肯定隊員職員面對裁判不公，冷靜面對。事件在內地體壇及網絡引起關注。

被逾10次吹判讓對手反勝

武漢盛帆黃鶴女籃於除夕夜12月31日，與浙江女籃作賽，是WCBA常規賽A組第11輪賽事。一度以70對55領先的武漢盛帆，在最後卻被對手逆轉勝。

賽後，武漢盛帆管理層發聲明，指向球隊發10萬「罰不還口獎」。

武漢盛帆球團說法，最後第4節9分7秒內，出現10餘次不利於武漢女籃的吹判。

球團官方發布的聲明甚至以「幫助」浙江女籃在落後18分情況下完成大逆轉，因此武漢盛帆球團決定對於全體隊員及教練展現極高職業素養，「罰不還口」、「打不還手」決定給予人民幣10萬獎金，以「罰不還口獎」名義，獎勵隊員在逆境中，展現的堅韌不拔與頑強拚搏精神。

2024年曾有同樣舉動

另外，武漢盛帆球團也喊話表示，「球隊衷心希望相關部門能夠重視此戰的爭議吹判，展開全面及深入的調查，給球隊和球迷一個公正、透明的交代。」不過目前WCBA官方以及中國籃協，都尚未對此事作出正式回應。

武漢盛帆聲稱遭遇不公，而向球隊發獎金已非首次，2024年，武漢盛帆便也因認為被裁判錯罰，向球隊發「打不還手獎」。