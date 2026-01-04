Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

哈爾濱冰雪大世界｜新作受追捧 超大玫瑰冰瀑奇景成打卡頂流

哈爾濱冰雪大世界近日推出全新景觀「玫瑰冰瀑」，以超大規模與浪漫設計迅速在網上爆紅，不少遊客形容，這是「零下20度的童話情書」，相關畫面掀起大量轉傳與討論，吸引多數人前去打卡。

現實版《冰雪奇緣》

據《人民日報》報道，這座玫瑰冰瀑高約5米，以象徵愛情的「心心相印」為基底，鑲嵌數萬朵手工雕刻的冰晶玫瑰。冰雕花瓣層層堆疊、線條細緻，在白天自然光照下晶瑩剔透，如鑽石般折射細碎光芒，夜晚則搭配1670萬色LED燈光，呈現藍白漸層與玫瑰紅交錯的夢幻效果，被網友形容宛如現實版《冰雪奇緣》。

官方指出，該作品以「獻給冬日的心動告白」為主題，刻意強化儀式感與情感連結，鎖定年輕族群與情侶客群。冰瀑採用松花江天然冰體打造，並創新導入植物色素製冰技術，透過蝶豆花、茶葉等天然萃取色素，營造柔和漸層色彩，同時在冰體內嵌智能感測器，即時監測結構裂縫，結合北斗定位系統提升整體安全性。

內地社交平台被「玫瑰冰瀑」的照片洗板，網友紛紛曬出打卡照，「爾濱你是有點浪漫在身上的」標籤單日閱讀量突破上億，南方網友紛紛留言「實名羨慕」、「錯過要等一年」，不少情侶與閨蜜更將此處視為冬季必拍打卡景點。

值得一提的是，除了冰瀑玫瑰，冰雪大世界當中還有冰扇藏花、天使之翼、冰凝愛意等多處網紅打卡點驚艷亮相。冰扇藏花是將玫瑰凍在冰塊裡面，遊客可以拍照打卡。

冰雪大世界園區客服人員表示，景區每年的冰雕都會更新升級，其中標誌性的冰雕會保留，比如大滑梯和摩天輪，其餘的如冰瀑玫瑰就是新加的。

