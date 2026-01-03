Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王鶴棣王心凌同台炸場 智元機械人靈犀X2亮相湖南衛視爆紅｜有片

即時中國
更新時間：12:30 2026-01-03 HKT
發佈時間：12:30 2026-01-03 HKT

2025年12月31日，智元推出首個「能文能武，唱跳全能」的機械人藝人天團登上京東《2025-2026 湖南衛視芒果 TV 跨年演唱會》，靈犀X2、遠征A2、精靈G2、四足機械人D1的全能表現炸場，不僅與王心凌、王鶴棣同台演出，還化身機械人藝人走紅毯、上舞台走秀、進入直播間賣貨，用科技與文娛的碰撞，打造跨年夜現象級名場面。

相關新聞：宇樹機械人王力宏演唱會伴舞 表演高難度空翻獲馬斯克讚好｜有片

舞台上，靈犀 X2 與王心凌合作甜歌串燒，同步舞步精準適配甜歌韻律；其與王鶴棣攜手帶來《聞機起武》，8 台靈犀 X2 接連完成後空翻、踢腿等高難度動作，盡顯力量感。紅毯環節，遠征 A2 現場賦詩、靈犀 X2 展示武術，應答記者提問從容不迫。

場外，機械人天團化身 「全能打工者」：京東直播間內，遠征 A2 與孟子義、張顏齊唱歌接龍、即興說唱、書寫新春祝福，靈犀 X2 同台斗舞；快閃店中，成員們與觀眾互動拍照，精靈 G2 表演抖空竹、華爾茲，熊貓與醒獅造型的四足機械人 D1 萌翻全場。此次亮相不僅展現了智元機械人在唱跳、互動等方面的全能實力，更傳遞出人形機械人融入日常生活的未來信號。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
21小時前
00:30
上水牛雜店內結賬遇問題情緒激動 女顧客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突發
1小時前
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
影視圈
3小時前
港股「狗股」去年榜首勁升2倍 2026新名單出爐 專家點名3隻可吼 一隻穩賺6厘
港股「狗股」去年榜首勁升2倍 2026新名單出爐 專家點名3隻可吼 一隻穩賺6厘
投資理財
6小時前
麗瑤邨單位起火釀4人傷1貓死 逾百住客疏散 疑內地手機充電短路釀禍　
01:06
麗瑤邨單位起火釀4人傷1貓死 逾百住客疏散 疑內地手機充電短路釀禍　
突發
3小時前
關嘉敏被黃家俊嫌重發嬌嗔要「絕交」 李芷晴林焌堯龜速發展 梁敏巧劉啟進得「七成熟」。
13:26
關嘉敏被黃家俊嫌重發嬌嗔要「絕交」 李芷晴林焌堯龜速發展 梁敏巧劉啟進得「七成熟」
影視圈
15小時前
東張西望｜已婚港女跟「靚仔機師」情慾對話  墮「包裹情騙局」被呃5萬元  認愧對老公：對唔住
東張西望｜已婚港女跟「靚仔機師」情慾對話  墮「包裹情騙局」被呃5萬元  認愧對老公：對唔住
影視圈
14小時前
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
飲食
21小時前
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
減肥運動
2026-01-01 16:05 HKT
六旬投資公司老闆薄扶林水塘失蹤4日 救援人員通宵搜索今晨尋回送院
突發
2小時前