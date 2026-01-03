王鶴棣王心凌同台炸場 智元機械人靈犀X2亮相湖南衛視爆紅｜有片

2025年12月31日，智元推出首個「能文能武，唱跳全能」的機械人藝人天團登上京東《2025-2026 湖南衛視芒果 TV 跨年演唱會》，靈犀X2、遠征A2、精靈G2、四足機械人D1的全能表現炸場，不僅與王心凌、王鶴棣同台演出，還化身機械人藝人走紅毯、上舞台走秀、進入直播間賣貨，用科技與文娛的碰撞，打造跨年夜現象級名場面。

舞台上，靈犀 X2 與王心凌合作甜歌串燒，同步舞步精準適配甜歌韻律；其與王鶴棣攜手帶來《聞機起武》，8 台靈犀 X2 接連完成後空翻、踢腿等高難度動作，盡顯力量感。紅毯環節，遠征 A2 現場賦詩、靈犀 X2 展示武術，應答記者提問從容不迫。

場外，機械人天團化身 「全能打工者」：京東直播間內，遠征 A2 與孟子義、張顏齊唱歌接龍、即興說唱、書寫新春祝福，靈犀 X2 同台斗舞；快閃店中，成員們與觀眾互動拍照，精靈 G2 表演抖空竹、華爾茲，熊貓與醒獅造型的四足機械人 D1 萌翻全場。此次亮相不僅展現了智元機械人在唱跳、互動等方面的全能實力，更傳遞出人形機械人融入日常生活的未來信號。