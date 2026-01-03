Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元旦假｜陝西太白山數百遊客滯留 部分零下10幾度徙步落山

即時中國
更新時間：10:23 2026-01-03 HKT
發佈時間：10:20 2026-01-03 HKT

2026年1月2日晚，數百名遊客在太白山景區排隊等候下山班車時，因降雪導致道路結冰，車輛行駛困難，部分遊客滯留數小時，選擇徙步下山。

太白山遊客親述狀況

據《極目新聞》，1月2日晚，多名網友發帖稱，數百名遊客滯留在陝西寶雞市太白山景區。晚上9時許，多名遊客表示，夜晚在太白山景區滯留了幾個小時，數百名遊客排隊等候下山的班車，山上溫度很低，零下十幾度，還飄起了大雪。現場視頻中還傳出遊客高喊「退票」的聲音。

2日晚9時許，受訪的陳女士表示，她剛剛坐大巴從太白山上下來，大概在山上滯留了4個小時，目前正在辦理退票服務，景區提供了免費的泡麵和熱水。陳女士在景區直通車第二段下車的地方排隊等待下山的大巴車，她於下午5時開始排隊，排隊隊伍延續幾公里，因為等了很久沒有車上來，於是她和同伴往下面走。「我們是最早往下面走的，差不多晚上7點40分左右坐上了大巴車，但是上車之後一直在車內坐著。」陳女士說，山上大概滯留了數百人，夜晚道路都結冰了，氣溫非常低。

另一位遊客楊女士表示，她2日上山的時候就在紅樺坪等車等了兩三個小時，下山的時候又等車等了兩三個小時。只有徒步一路往下走，一天沒吃東西了，感覺特別凍。

眉縣文化和旅遊局工作人員表示，晚上7點左右，景區大概有五六百人滯留，局領導已經到現場進行調度了。

眉縣政府服務熱線客服當晚表示，傍晚已經收到了情況的反饋，眉縣政府已經組織人員和車輛前去疏通，全力保障遊客安全下山，同時也會為遊客做好保暖、輸送食物。

太白山景區公告臨時閉園

據了解，太白山景區此前有索道可以下山。不過，正值驗。檢驗期間，索道暫停運營。

景區工作人員表示，截至當晚8點半，山上所有遊客都已坐上擺渡車，預計晚10點左右就可以全部到達山下的遊客服務中心。他指出由於降雪造成道路結冰，景區車輛行駛困難，出於安全起見，景區先清理結冰路面，之後給大巴車安裝防滑鏈，延誤了一些時間。

1月2日晚9時57分許，太白山景區發佈臨時閉園公告稱，受降雪天氣影響，景區內道路出現積雪與結冰現象。為切實保障廣大遊客的人身安全，太白山景區決定於1月3日臨時閉園，暫停對外接待遊客。

資料顯示，陝西太白山國家森林公園位於陝西寶雞，秦嶺北麓，位於眉縣、太白縣、周至縣三縣境內。

