3女元旦到佛下偷祈福錢 四川樂山佛都景區報警

新年第一天，有網友發視頻爆料稱，四川樂山市東方佛都景區內，3名女遊客合夥竊取大佛上的祈福錢。景區工作人員證實此事，稱已向屬地派出所報警，警方已介入調查。

網傳視頻顯示，3名女子互相配合，其中一人站在旁邊，疑似把風掩護。一名身穿紅色上衣、背背包的女子爬上大佛，拿到錢後遞給旁邊站着的另一名女子，女子接錢後把錢揣在兜裏，相關動作持續好幾次。

樂山佛都景區遊客偷祈福錢，疑似一人把風，一人拿錢，一人接應。

涉事景區樂山東方佛都工作人員2日回應稱，事發地並非供奉處，3名女遊客1日中午11點到達景區，拿取的錢幣是遊客自發放在地宮佛像上祈福的，累計幾元錢。在景區阻止下，3人當天12點後已離開景區。目前景區已報警，並提供了詳細資料，警方正在調查中，景區安保部門也在全力配合。