冷空氣南下廣東3日最凍 風寒效應加劇體感降溫

即時中國
更新時間：17:00 2026-01-02 HKT
發佈時間：17:00 2026-01-02 HKT

廣東1日起，即經歷2026年首波冷空氣侵襲，自1日晚上起全省溫度急降6-10℃，預料明天（3日）會迎來最低溫，粵北、山區可能跌至0℃，出現冰掛現象。

風力每大2級體感降3至5℃

廣東廣播電視台報道，1日晚，多地最低氣溫跌至10℃及以下，其中廣州最低氣溫僅10℃。

網民關心這波冷空氣，會否再出現「羽絨服加拖鞋」的廣式穿搭。小紅書
@廣東天氣指，冷空氣自粵北南下，傍晚覆蓋廣州，夜間抵達沿海地區，全省普遍降溫6-10℃，中北部降幅達7-9℃

廣東氣象部門表示，預計此次冷空氣影響過程將持續3天左右；冷空氣影響期間，早晚寒冷，全省最低氣溫或將跌至0℃。

廣州天氣預測指，廣東3-4日的早晨會最低溫：粵北、珠三角北部低至0-5℃，高寒山區-4-0℃（霜凍/冰掛），南部沿海7-9℃。

在「風寒效應」下，民眾體感溫度會更低。報道引述氣象專家指，冷空氣有三大撒手鐧，分別是陰冷、濕冷和風冷。其中，風冷是指強勁的大風能很快讓身體「冷卻」下來，即是「風寒效應」。在0℃以上時，風力每大2級，體感溫度會降3至5℃。例如，廣州1日的最低氣溫是10℃時，風力3級，體感溫度就只有5℃，如果達到7級，體感溫度會降到-3℃。

 

